傳言更說，病毒再來時，將是摧枯拉朽，勢如破竹，最前沿的生化科技和防堵手段，都將無濟於事。這種不斷變異優化的病毒，會有很長的潛伏期，患者在無症狀的情況下，將病毒各處傳播，沒有哪個國家的醫療系統能抵禦這種超級病毒。

還有傳言說，其實，這病毒已經回來了，這一次它們攻擊腦神經，病人產生幻聽、幻覺，無法辨識真實和虛假。他們極可能抑鬱，失去某些感官知覺，死亡通常來得很突然。

好消息是，根據當局發布的報導，最快明年春天，一線城市的居民將率先享有腦部植入智慧晶片 的福利。有了這神奇的微晶片，很多疾病可以人為控制，晶片監管腦部腺體正常運作，監控慢性疾病，與病人所屬醫療機構即時聯線，提供最及時的預防和治療。植有晶片的人，有可能在第一時間偵測出體內疑似病毒感染，在腦部出現異常時，立刻敲響警鐘。

有了晶片，你的心跳、血壓 、體溫，將赤裸裸地宣告你是否健康、是否情緒平穩、是否可疑。所有需要被保護的公共空間，重要會議廳、機場和車站、地鐵 和商場，凡是生理指標不達標的人，排查後才能放行。

全民抗疫的五年，人們被動或主動上交個人資料給多個平台和機關，以便通過排查。抗疫結束後，全民數據收集已臻完善，個人對上交數據的要求也已完全接受。人體智慧晶片，加上無處不有的探頭，日新月異的人臉識別技術、網路數據庫技術、電腦並行處理技術、人像組合技術、模糊圖像復原技術、視頻圖像採集與處理的硬件技術等結合在一起，一眨眼的瞬間，即可比對所有人的人臉數據。

這將是一個更公開、更安全的世界，他們說。良民不須擔心任何事，你時刻被保護。（五）