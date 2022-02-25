他讓三個人統統下車休整，吃好、喝好、上好廁所。翻過前面一座山就是廣西了，大概還有兩小時的路，中途有中國邊防軍巡邏，絕對不能停車。

百合聽得心驚肉跳，她說：「若是被邊防軍抓住，是要關進監獄嗎？」

司機田娃得意一笑，露出一嘴黃牙說：「我送的人從沒出過差錯。」

東陽伸出大拇指誇道：「你是最佳送貨員。」

田娃四十歲上下，一張臉飽經歲月的風霜，但是黑裡透紅，很有精氣神。他在廣西的Ｆ城長大，高中沒畢業就跟父親在邊境 跑生意。前些年老婆和他鬧散了，但很快娶了年輕貌美的越南 妹子，越南妻子賢慧持家，他當前的生活跟蜜棗一樣甜。

伊麗莎白吃了兩口越南蒸粉捲，突然發出一聲冷笑。她拿起手機對三人說：「這是我朋友剛發來的微信，我給你們念念：廣西地處中越邊境，偷渡 活動時有發生。廣西出入境邊防打擊偷渡犯罪，防境外疫情輸入，昨日共抓獲六百餘人。」

百合口裡的湯突然嗆進了食管，她咳個不停。她邊咳邊問：「我已經麻木了，如果落網了，最嚴重是什麼情況？」

伊麗莎白說：「先判刑坐牢，然後驅逐出境，最後是永不准進入中國。」

田娃說：「如果你們怕，我送你們回河內。」

東陽說：「既然上了路，就知道有風險，反正我不撤退。」

百合知道沒有退路，她只能朝前走。三人再次上了貨車，田娃重新收拾了貨箱，把裝雞鴨的籠子放在最前面，然後是水果、蔬菜的箱子，還有一袋袋的大米。他讓他們躲在大米後面，以防萬一被抽查。他還自誇，他走的是常人不走的路，很少遇見邊防巡邏員。

伊麗莎白說：「你走的什麼鬼路，把我腸子都顛出來了。早知這樣苦逼，我就該坐船，怎麼也不該把船票讓出去。」（一四）