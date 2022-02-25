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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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貝拉的丈夫（二六）

陸蔚青

我們坐在露台上，看到這個小花園，矮樹整齊，圍成四方形，藤蔓攀緣在石頭牆上。石牆下有一個水槽，有水從獅子口中流出來。

我知道哈默介花園的歷史，知道富蘭克林曾經來過這裡，並住在這裡。那次他來，是為了給美國人徵兵。

我事先問過，得知出版社不會準備任何食物。皮埃爾說，一定要有酒水和小點心，這樣發布會才賞心悅目。他自告奮勇，準備了燕麥餅、草莓夾心餅乾、檸檬軟糕、黑巧克力餅和一些奶酪和酒水。

他說：你只管把你自己弄好就行了。於是我穿上旗袍和繡花鞋。在西人的任何活動中，我都會穿中國民族服裝，這樣才能與眾不同，而我則是行走中的東方元素。

新書推介會是否成功，如今我已經不知道了。當我走進花園，見到皮埃爾正在忙碌，他今天少見的正式，居然穿上了黑色西裝，而白色襯衫領口也十分挺括，他繫粉紅色領結，儼然翩翩少年。

他對我神祕一笑，把一個女人領到我面前。他說：我榮幸地向你介紹，這是我的朋友，本書作者貝拉，這是我的姊姊艾琳。我驚訝地睜大眼睛，我看到皮埃爾與艾琳合二為一，又一分為二，突然有夢幻泡影的感覺。耳邊聽到一陣蒼老的聲音從遠處傳來：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

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我還一直記著漢斯。經過了皮埃爾與艾琳的故事，我好像更多了解了生活。毛姆說，作家應該觀察人性，而不是評判人性，而漢斯的一切是為了愛。

開始時我一直想著他，甚至睡前都會想到他那雙悲哀的眼睛。他是如此深地打動了我。（二六）

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