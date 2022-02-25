吳孟芸／圖

明華回車上，拿了家強剛才嫌熱脫下的毛衣，把那孩子帶到廁所，讓他穿在裡面。想一想，又塞給他些自己吃的巧克力。轉身準備離開時，孩子大喊一聲，「謝謝叔叔」，直挺挺地給他鞠了一躬。

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睡眠不足，早上又被冷風吹了半天，大家還在參觀，明華卻頭痛欲裂，去車裡睡覺。可他剛閉上眼睛，就接到了母親的電話。母親說他不在醫院照顧父親也就罷了，連父親出院也不去接。

他記得告訴過母親自己外出的事，母親大概忘記了。母親的絮叨令明華心煩意亂，說了幾句什麼，就把電話掐斷。這麼多年過去了，他還是無法理解母親──已經跟父親離婚這麼多年，她操哪門子的心？

明華父親五十四歲那年工廠倒閉，他提前退休 ，滿身力氣無處發洩，跟社區幾位老頭、老太太組建「無限夕陽合唱團」，每天在大榕樹下練歌。才兩個月工夫，勾搭上合唱團一位又富裕、又風騷的寡婦，回家與母親離婚。

母親又哭又鬧又哀求，懇請父親別太絕情，只要不離婚，哪怕父親在外面鬧騰到天翻地覆，她都不聞不問。但父親鐵了心要離，淨身出戶，倒插門住進了寡婦家。幾個月後，父親突然失聲，檢查出喉嚨長了個腫瘤 ，手術、化療，保住了性命。精神氣沒了，被寡婦掃地出門。

父母離婚時明華二十六歲，剛結婚不到一年。如今，明華三十六歲，也像父母那樣離了婚，並且有個新的女朋友。

明華隨團出發前幾天，父親做手術清除膀胱結石。明華去醫院轉一圈，給他請了看護後馬上離開。他小時候跟父親疏離，現在也還是。父親手術當天，明華和雅玲在醫院手術室門外靜坐等候，母親也來了，默默坐在兒子身旁。明華心想，難道母親擔心老頭撐不過手術，特意跑來見最後一面？

離婚多年，母親對父親還有牽掛是真的，打死不肯讓父親重入家門也是真的。父親被寡婦甩了後無人可投靠，只好把舊屋的租客 趕跑，自己灰溜溜搬回去獨住。為了填補房租損失，把明華奶奶從敬老院接回家自己照顧。離婚後，母親不肯再替父親照顧有老年癡呆的奶奶，奶奶被送了去敬老院。

一個月不到，奶奶走丟了三次，父親累瘦了五斤，只好又把奶奶送回敬老院。明華的奶奶腦子亂得一塌糊塗，身體一級捧，能吃能睡，還能到處閒逛。

當年，志傑不知從哪知道了明華父母折騰離婚的事，過來給明華支招，以挽救他父母的婚姻。明華說：「他們的事，我一點興趣都沒有，志傑你也別管！」

明華跟家裡人疏離志傑清楚，但他不明白，為何明華的心腸能硬到這個程度。明華自己剛有經濟能力，就從家裡搬出去租房子住。後來買房、結婚、生子、離婚，都不讓父母操一點心。他只是在這些事情發生時，禮貌性地通知家裡一聲。

父親度過了危險期，明華準備按原計畫出發自駕遊。雅玲說：「我們這個時候出去玩，會不會太過沒心肝了？」

「這個活動很久以前策畫好了，專門等我們這邊放寒假，內地未開始放假時實施。老頭生病是意料之外的事，我不能被意料之外的事，打亂了早就訂下的計畫是不是？而且說真的，老頭每次見到我都是要動氣，我在其實不利於他恢復健康。」

雅玲被這歪理繞暈了頭，說：「以後你會繼承爸媽留下來的遺產，你現在不照顧他們說不過去。」

「遺產？」

「上次你媽跟我說了，她現在住的那間房子、你奶奶的房子，都已經轉到你名下了。」

明華說：「又不是我要他們轉的。如果你想要房子，等他們都死了以後，我轉一間給你。兩間都給你也行，反正我不稀罕。」

雅玲哭笑不得，讓明華不要太任性，父母畢竟是父母，不是外人。

明華說：「我不是出錢請看護照顧他了嗎？看護是專業的，比我親自照顧強。」

正當明華陷於神遊無法自拔時，學校裡面的活動結束了，大部隊出發去一個未開發的濕地野炊。校長和教導主任等人隨車隊一起前往，充當導遊和本地民俗講解員。

由於是去一個未開發旅遊的地方，路況差到離譜，時速三、四十公里的樣子。雅玲湊過來，在明華耳邊小聲說：「再這麼顛下去，我都要懷孕了。」（二）