商業大樓底下、酒吧門口、一些公共場所，都可以看到這種機器。對性的公開討論或非主流實踐是被約束的，但是這個行為的本身，被以一種實事求是的方式對待。

現在，酒吧、夜店關門，商業大樓底下放的是口罩 販賣機。口罩已經是每日必需品，人們即使不戴，也會放一個在口袋裡，以備不時之需。口罩讓人臉識別 和覆蓋全城的探頭力不從心，為此，有關專家一再呼籲，大疫已經結束，先進的疫苗足以保護大家……但是人們不願意丟棄口罩，彷彿這是用來蔽體的衣物，是他們隔絕外在有害物質入侵的最後防衛。

流行服飾品牌積極投入口罩設計。既然口罩不用來防病毒，而是一種衣物，便出現了各種材質、各種款式，毛皮、塑料、人造纖維，小狗、怪獸各種圖案、顏色。有的全臉覆蓋，只露出眼睛，有的只是一小塊布片，遮蓋鼻子或嘴巴（受到朝天鼻、塌鼻和菸漬黃牙人的追捧）。

後來，這些創意失控了，像春風吹拂下的野草，有關單位懷疑某些圖案和顏色是一種結黨集社的暗號。在某些時候、某些地點，人們戴上某種顏色或某種圖案的口罩，其實是在抗議或宣告某種立場。當口罩沾染上反動色彩，當局只允許生產方形、白色藍色、非織造布及聚丙烯熔噴布材質的口罩。訂單回流，生產醫療口罩的廠商鬆了口氣。

不聽謠、不信謠、不傳謠。

但是有退休的防疫專家國家院士說，那個在十五年前突然出現，恣意奪去全球千分之七的人口，讓有些小國近乎滅亡、部分國家解體重組 、世界經濟受到重創的可怕病毒，其實並沒有真的滅絕，只是蟄伏，寄宿在其他動物身上，等待機會再次席捲全球。（四）