當伊麗莎白昏昏入睡，倒在一堆香蕉和芒果之上，東陽告訴百合，他不是回家看父母，他是去見他的初戀愛人，或許就是生命中的最後一面。百合也說了實話，她確實去陪伴病重的婆婆，婆婆對她恩重如山，挽救過她的婚姻。

時光退回到九十年代中期，百合和先生雙雙在美國讀研究生。那時的她幼稚衝動，婚後受了誘惑，跟同系的一個華人 同學劈腿。有次丈夫帶婆婆出門旅遊，她讓男友來家裡偷歡，沒想到他們提前回家。驚恐慌亂中，她只能把赤裸裸的情人藏進臥室衣櫃裡。

婆婆用鑰匙開了大門，她衣衫凌亂從臥室衝到了客廳，沒有開口，神色帶著哀求，婆婆一下就知道房子裡藏了鬼。婆婆後面跟著丈夫，他手裡提著兩條大魚。

婆婆突然轉頭對兒子說：我的胃藥呢？我的證件呢？一定落在車裡了，走，我們去看看。婆婆給她足夠的時間，讓她收拾作案現場。

再後來，她懷孕生下了兒子，百合丈夫總是疑神疑鬼，這孩子長得一點不像自己。婆婆說：你這兒子長得像你的舅公，這是隔代遺傳。

百合後來又生了個女兒，女兒跟丈夫是一個模子裡出來的。總之，一家人有婆婆坐鎮，其樂融融，同舟共濟。

百合對東陽說：「婆婆在我心中就是神一樣的人物，這世間沒人比得過她的寬容和善良。我兒子跟她的感情特別深。」

東陽問：「你們不是給她辦了綠卡 嗎？怎麼在國內了？」

百合說：「她想念老姊妹，過不慣美國生活，在中國待長了，綠卡作廢了。我每年都回國看她，如今病毒橫行，我只能走歪路。」

兩人正聊著，司機突然停車了。芭蕉樹旁是一家鄉村小店，是那種竹竿和泥土混建的房子。（一三）