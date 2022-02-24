讓大家都開開心心的最好。皮埃爾說，然後他嘆一口氣。他說生命短暫，我們要努力歡喜，這是佛的言語。

你如何看待變性人呢？我問。

這是他的自由，他說。

那麼你認為人有自由意志嗎？人的決定來自環境的影響，還是生理結構？

這個要問上帝，他說。

那麼，如果有人按著別人的計畫生活，他是不是喪失了自由意志？

這要看是怎麼回事，皮埃爾說。

我將漢斯的故事講給他聽。

我很感動。他說，愛情是情不自禁的、沒有道理的。

那麼你的故事呢？

我忍不住問。

我是同性戀 ，他坦然地說。

我繼續學習法語，一邊與艾琳通信，一邊與皮埃爾練習口語，他們都說我進步很快。八月份時，艾琳說他進行了第二次手術，那幾天皮埃爾跟我說，他去古巴 度假，我心領神會地點點頭。

我說如果有什麼需要，請告訴我，我是一個熱心助人的女人。

皮埃爾說沒什麼了，我去度假，沒有什麼需要。但是無論如何，非常感謝。

有一天我說：艾琳好嗎？皮埃爾很驚訝，他說：你認識艾琳？她是我姊姊。

這更確定了皮埃爾就是艾琳。這種移花接木自古有之，你看祝英台就知道。祝英台將自己許配給梁山伯，那時她的名字叫小九妹。我想中國歷史真是博大精深，如果你讀好了歷史，就世事洞明，人情練達，因為從過去觀未來，洞若觀火。

十月份，我的書出版了。出版社在老港的哈默介花園舉辦了新書發布會，老港的花園早年是蒙特婁總督府，那是一個歷史悠久的花園，裡面種植了許多植物，薄荷、紫蘇、苜蓿草，在夏日的陽光中格外碧綠。有人說，那是一個可以在夏日發呆的好地方。（二五）