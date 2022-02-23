東陽笑道：「這些年業務不忙了，閒下來讀了一些史書。史書讓人明智，心胸拓寬了，好些問題便豁然開朗。」

車外夕陽西下，天高山遠，觸目之處是越南 的土地，但又是大漢的日南郡。東陽心想，在時光浩瀚的長河裡，個人是如此的渺小和孤獨。那些生活在不同時代的歷史人物，曾走過這片土地，他們的恩怨和悲歡是否跟我們一樣？如果他們能穿越到當下，是否願意跟我們同行？回家，回中原的家？

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車繼續在盤山公路上前行。崇山峻嶺中，一層一層的樹林疊翠堆碧，色彩紛呈，一條銀色的瀑布奔騰而下。又過了一陣，車拐入崎嶇的山道，路爛不平，把人的五臟六肺都要顛出來了。

伊麗莎白哇哇叫：「真受不了！你說那些王公貴族被貶到這裡，這一路千山萬水的流離顛簸，能活下來的有幾個？」

東陽說：「要活下來才有希望，東漢的梅花公主是開國皇帝劉秀的女兒，因為丈夫的謀反之罪，她也被流放到了這裡，榮華富貴說斷就斷了。但是公主榮辱不驚地面對人生慘變，終於活到回洛陽的那天。」

伊麗莎白依然在嘆氣：「公主可以回家，我們能回家嗎？」

百合安慰伊麗莎白：「加油，堅持，司機說再熬五小時，就是中國的地盤了。不用隔離十四天，就可以回家。」

伊麗莎白說：「我真怕熬不過去，犧牲在險惡的路途。幸好我準備了安眠藥。先吃兩顆，希望睡過去，一覺醒來就是中國的土地。」

或許是患難見真情，百合和東陽成了知己好友。（一二）