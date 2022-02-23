自從確定艾琳就是皮埃爾之後，我與皮埃爾相處就容易多了。他既然已經是變性人，我與他的關係就清楚了許多。做為一個女性，我不再因為他對我不夠殷勤、沒有追求而煩惱，我也不再認為自己不夠有魅力。我甚至原諒他長得過於女性，原諒他法語發音時舌尖上的輕柔。我不僅原諒，甚至開始欣賞他那種對待女性的態度，他不殷勤是應該的，相反，他應該接受別人對他的殷勤。

我們繼續讀社區周報。我們在報紙中尋找這個社區更加有意思的事情，對新增加追捕罪犯的版面也很好奇。我格外喜歡讀訃告，因為那些訃告寫得很生動，可以知道亡者的命運。我還在那裡看到我認識的人，我看照片認識他們，他們常常走在街上，我們在街角相遇，但不知道對方的名字。現在，在與他們告別的時候，我，一個來自東方的陌生人，終於知道了他們的身世和名字。

我還喜歡讀尋找伴侶的啟事。有一個啟事說，他喜歡找一個胖伴侶，因為他喜歡擁抱。還有的讀者來信，會問一些奇怪的問題，比如她的男朋友喜歡裸體在家裡走來走去，她不知道這樣對兒童有沒有影響，因為她的女兒五歲了。

現在，我和皮埃爾的關係很好，我的法語也進步了許多。我從內心裡認為，皮埃爾是一個女人。這樣想時，我就會做一些親暱的動作，比如我會撫摸他的手指和裸露的胳膊，但皮埃爾笑嘻嘻地躲開了，他也不生氣。

皮埃爾有一種特殊能力，他能化解任何場景，無論多麼尷尬，他也會把它變成喜劇。（二四）