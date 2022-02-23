有時候，經過的只有他的聲音，直升高音部，拉長句子喊道「啊！我的天」地穿過走廊，並沒有進入我的辦公室。

我從來不知道傑夫的具體工作是什麼。我猜，他的工作應該不涉及太多電腦操作。因為他每次需要在網上搜索訊息，就會過來找艾迪幫忙。

傑夫夏天總是穿素色棉T恤，冬天穿格子花紋的絨布襯衫，長年灰色牛仔褲。他的頭髮從來沒有長過半英寸，圓框眼鏡從來沒有摘下來。

幾乎每年的同一時間，傑夫都會休假。有一次，他請艾迪上網幫他訂一個單身族郵輪 的度假套包。那天，他的笑容很燦爛。

傑夫有一天提起他的人生願望：「我爺爺九十八歲了，身體很好，還天天去散步。我對人生要求不多，只要能像我爺爺那樣，年紀那麼大還能走動，沒病沒啥的就好了。」

我離開公司的時候，也打包了傑夫在走廊上走動的腳步聲和他高喊「啊！我的天」，還有他的人生願望。

8 大釦子

每個人都有自己的針和鈕釦，可以縫製自己的人生，也可以讓人生保持針和鈕釦的狀態，靜靜地待著。

線像時間，穿過不同的針孔、穿過不同的鈕釦、穿過不同的布料，用它的舞蹈編織著周圍的環境。

我離開三十九街的時候，又看了一眼大釦子

針和鈕釦彷彿鬆開了時間的綑綁，鎖定在永恆的懷抱中。

儘管我不知道，從上一次我對大釦子說「早安」，到現在已經過去了多少年，這幅影像仍然伴隨著我。

和大釦子告別之後，我已經很久沒有去過三十九街了。那個大釦子和鈕孔裡的針，想必還在那裡編織著生活，在白晝與黑夜的交替下相擁而舞吧？

生活就像釦子。我們只要騰出一些點空間讓針穿過去，就不會受傷。我們不僅不會受傷，而且會跳舞。（全文完）