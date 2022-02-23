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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

木頭人（三）

墨錦
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

司機依導航路線，開到了他上班的宏光大樓。約車平台自動扣款，如實記錄時間、出發地、到達地、公里數和金額。

奧力刷卡進大樓，乘電梯到十一層，人臉辨識機打開柵門。他打開電腦，開始查看工作郵件。午餐在美食平台上點外賣，金槍魚沙拉和一塊芝士蛋糕，九十七元，手機支付。下午在洗手間旁的販賣機刷手機買咖啡，三十五元。三點多，他跑了趟廁所，探頭記錄他撫肚垂頭疾行的身影。回到座位，他在美食平台上跟客服投訴了今天的沙拉不新鮮，通話被錄音。快下班時，他花了一刻鐘在線上購物平台查微波爐，比較功能和價錢，把兩個品牌的微波爐放在購物車裡，沒有付款。平台數據記錄了這一切，之後他將收到其他品牌型號的微波爐推送。

奧力六點一刻刷卡出公司大樓，刷手機裡的交通卡乘地鐵，十五分鐘後到達星曜商場。商場地下一層是統一餐飲販售區，食物被做成模型，在櫥窗內展示，牛肉麵、煲仔飯、比薩餅和炒年糕等諸多模型前有售價和編號，人們在販賣機裡輸號買餐，就像過去在車站排隊買票。兩面牆上電子數字閃動著訂單號，取餐的人耐心等著，就像過去在醫院等取藥。

今天有不少人在等，穿各色制服的外賣小哥，還有像奧力這樣的顧客。十分鐘後，他拿到了一個肉夾饃、一對烤雞翅，分別裝在紙盒裡，放進印有星曜藝術字體的藍色紙袋，一聽啤酒被細心地用冰袋裝著。

奧力在商場逛了一圈，買了一雙慢跑鞋。過去用慣的外國品牌，只能從黑市裡拿，現在他改穿同城一位奧運金牌選手代言的運動鞋。造型也炫，差異在鞋底彈性。默城人向來講究身外物，用要用最好的、飲食要精細。他一工作就到了默城，耳濡目染，物質上不虧待自己。

在商場監控螢幕上，有個戴棒球帽的男子從這個螢幕走到那個螢幕，最後停在屋頂花園吃東西、抽菸。如果調出過去三個月的監控畫面，會看到光頭男子在這商場的漫遊，總是結束在屋頂花園。一整天，默城各角落的探頭沒看到光頭男子跟人說話，有任何交流。他活得就像城市裡其他的人。

當年為了防疫，默城當局下了道集會餐飲的禁令，杜絕人們群聚。餐廳紛紛關門歇業或轉型經營外賣。最受打擊的是火鍋店，這曾經盛極一時的餐飲型態，需要多人一起進食。疫情結束後，這條禁令沒有完全取消，想開業的餐廳很難通過相關的法規。好容易開了業，總是有各種問題必須閉門改進。餐飲業一蹶不振，只有咖啡館還能勉強開張。人們習慣了獨自進餐，習慣了三餐外賣。生活改變了，這只是其中的一項。

過去人們在手機上日夜刷著的自媒體公眾號，從影視娛樂、生活常識到文化藝術，一個個悄悄整改或關閉。網遊這樣的娛樂產業巨龍被砍倒，曾經吸金、吸粉的影視歌三棲偶像中箭落馬，盛極一時人人自嗨的社交媒體，風吹草偃噤聲臥倒……這些被形容為「大腦病毒」的平台，殘害國人心靈、製造社會動盪，監管單位拿出防疫的鐵腕決心，大刀闊斧進行整頓。有兩三年時間，整個國家就像日夜噴灑著消毒液。

初時的驚訝不滿在接受現實後逐漸淡化，人們的健忘超乎想像。填補空缺應運而生的，是各種舉報平台。舉報人通過實名認證，填寫聯繫方式，最後綁定銀行卡，方便發送舉報獎金，程序簡明，跟加入購物平台會員的程序沒什麼不同。

居民出行有種種限制，隨政策、節慶、國家安全和舉行重要會議而修改，重點區不時實行宵禁。人們不敢隨意離開居住地，生怕因為移動，通行碼從綠色轉黃變紅，就此被限制行動。行動受限後各種可怕的後果，須由個人全部承擔。

民眾的休閒娛樂成了一個難題。還好有商場。大默城建造了許多像星曜這樣的大商場，明亮舒適，人們到商場看看櫥窗，買杯飲料或冰淇淋，獨自在休息區飲用。一條條孤伶伶的影子，在聽不到談笑聲的商場裡飄來飄去。人們渴望談話，自由無拘的談話，但他們緊閉嘴巴，不輕易跟人的眼神交會。他們走出商場，在熾亮密排的路燈下走一段路，搭車到另一個地方，走進一個封閉的小區，刷卡、刷碼、刷臉，走進一間屋子，鎖門。

2 商場的月光女孩

推給奧力的報導說，大數據發現年輕人性慾降低（如果不是完全喪失），新一代的男女不知如何對別人開放自己。這是研究生育率徘徊谷底的專家學者們提出的結論。如果大家不做愛，老齡化的社會問題如何緩解？

奧力記得，很久以前，隨處可見一種機器，樣子就像一般的販賣機，機身貼著計畫生育和安全性愛的宣導海報，有需要的人可以在這裡取得安全套。（三）

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