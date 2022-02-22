他們只能從貨車的縫隙，看車外的山明水秀。藍得透明的天空下，河流繞過村莊，一塊、一塊的稻田翠綠明亮。開滿荷花的池塘，白鷺悠閒地飛過，一晃而過的佛塔和廟宇，告訴人們這是個祥和安靜的地方。

東陽告訴百合二人：「這就是古中國的南越，那時候被貶的皇族和罪臣會流放到這裡，在大漢的時候，這裡被稱為日南郡。」

百合說：「『日南郡』這三個字聽起來好美，在日之南，跟陽光和南方有關，帶著詩意的遙遠南方。」

東陽說：「漢和帝年間，陰皇后和鄧貴人宮鬥，陰皇后慘敗，家族百人被流放。從京城洛陽出發，到這偏遠酷熱的日南郡，車馬要行三個多月。」

百合嘆道：「那真是千山萬水的行程，悲傷和絕望的行程。」

伊麗莎白哀嘆：「莫非我們這一路也是悲傷和絕望的行程？我們也被流放到了日南郡。」

東陽說：「錯！日南郡雖然偏遠，但是充滿機會。日南郡在兩千年前就是海上絲綢之路的連接點，從南越到洛陽有一條古商道，叫瀟賀古道，路上商隊絡繹不絕，中原的綢緞和陶瓷、南越的珍珠和香料，這條商道讓多少商人家財萬貫、富可敵國。那些要見漢朝皇帝的印度 和羅馬使者，航海之後，都是在日南郡登陸，然後換車馬奔向洛陽。」

伊麗莎白問：「那我們走的這條路，莫非就是古中國的商道？」

東陽說：「有可能，就算不是同一條路，也肯定是同一個方向。」

百合問：「你不是學電腦的嗎？怎麼知道這麼多歷史知識。」（一一）