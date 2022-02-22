我終於成功地將自己變成了女人，現在我可以像白天鵝一樣死去了，因為我已經實現了夢想。然後她突然倒在地上，變成了一隻美麗的天鵝。

我驚醒過來，出了一些冷汗。我看到窗外的月亮藏在烏雲裡，那半張月亮的臉，讓我感到驚慌和陌生，很像皮埃爾的臉。皮埃爾的臉是潔白的，像半個月亮。她說，她現在是艾琳。

我決定給社區報寫一封信，說明我很想知道艾琳的地址，我想見他，並同他交朋友。社區報回信說，他們必須徵得艾琳的同意，這有關隱私 。

三天後我得到了艾琳的伊媚兒，我給他寫了第一封信，然後得到他的回信。回信很客氣，也很友好，是那種泛泛之談，沒有社區報上的真情意。我在第二封信中埋藏了一些陷阱，我說第一家咖啡 店那個角落真是好，陽光照下來，很舒服。

艾琳給我回信，沒有說到咖啡店，只是說他窗前的那幾隻歌雀，說他發現後院的樹上新生了一隻白色松鼠，他決定給牠起名叫白馬王子。還有北美蟬開始死亡了，牠們在地下蟄伏十七年，只活了短短幾天，真是很悲催。

他絕口不提我們第二天要到咖啡店去上課的事情，好像渾然不覺。他越是這樣，我越是確認艾琳就是皮埃爾，因為這種巧妙的迴避，只有當事人才能做到。他躲避得恰到好處。如果不是皮埃爾，他是無論如何做不到的。

只有心知肚明的人，才能看清楚事情發展，才能有全景視野。人們不斷地要進入某個地位、某個圈子，其實只是為了知曉更多祕密。而艾琳知曉我在第一家咖啡店上課的祕密，因為他拒不回答，也不詢問我在那裡做什麼，我確定艾琳就是皮埃爾。（二三）