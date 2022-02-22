這真是新聞節目嗎？這個畫面就像以世界末日為主題拍的電影 裡經常出現的場景。

我試著給公司打電話，但電話一直打不通。直到第二天，我才聽到熟悉的聲音。約翰接起電話，告訴我說：「我們都很好。」

約翰的聲音和往常一樣平靜。聽到他的聲音，好像昨天的事情沒有發生過一樣。

如果約翰說沒事，那就一定沒事。相信他很容易。

我被解雇的時候，約翰還在公司，但他說他也不想待了。

「我想當個收銀員，或者在不需要講電話的地方工作。我再也不想接電話了，哈哈哈！」

我一直覺得，有約翰在就很放心。既然他還在我心裡，我的心就是一個安全的地方。

約翰的存在是一種祝福，任何接受他的地方，都是幸運的。

7 黛爾與傑夫

排版部的黛爾像樹，印刷部的傑夫像風。

黛爾穩穩地在那兒，我一轉身就能看到她。傑夫跑來跑去，我常聽到他的聲音，卻很少見到他。

身材圓滾滾的黛爾像俄羅斯 套娃。她在工作之餘，喜歡玩電子遊戲，還曾經去外地參加粉絲大會。她的身影總是令人看起來很放鬆，雖然人在上班，卻彷彿完全不屬於上班的世界。

黛爾把不同語言的文字拼湊在一起，在合適的地方插入照片和說明文字，組成一張漂亮的海報或宣傳冊。她一絲不苟，連一張名片對她來說都是藝術品。雖然她不明白文字的內容，卻似乎很享受這個過程。

我望著黛爾拿著大張的彩色海報走來走去，臉上還掛著微笑，經常產生錯覺，好像我也不在上班，而是穿梭在某個遊戲裡。

這個遊戲裡還有傑夫，傑夫卻是完全不同的角色。

傑夫的聲音總是到得比他本人早。（八）