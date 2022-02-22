薛慧瑩／圖

這些人趁鬼背過身時，要趕緊上前去打鬼，打到就贏了。被動化主動，求不敗到求戰勝，就在這可貴的一瞬間。至於抓人的細節、被抓後的處理、打到鬼後的善後，三個版本都不同。

是區域不同、世代有異，還是記憶有誤？或是，一種遊戲本來就有多種變體，就像人生這趟旅程，生老病死的結構是固定的，其他因人而異。有差異是好的，流動是可喜的，停滯是可恥的，是虛擲、是浪費……奧力的思緒在這裡硬生生打住。他下意識看看四周。

這裡是安全的，他告訴自己。這是他貸款買下的一室小窩。這個樓盤是官方宣布大疫結束那一年動工的，房地產在那一年全面復甦。他本來是租客，住了幾年，有一天再也聯繫不上房東 。後來一個自稱是房東兒子的人從外地趕來，拿著房產證和有效證件，把房子低於市價賣給了他。房東去哪兒、發生了什麼事？這個男人沒說，他習慣性不多問。總之，這對他來說，是交了好運。

之後不久，他昏倒在離公司不遠的小路上。警方告訴他，事發地點的探頭壞了，也沒有目擊者。他就當作福禍相依，好運之後就是噩運，不欠命運什麼，小窩這才真正屬於他了。

奧力腦裡突然閃現一個遊戲細節，是三個版本都沒提到的。哦，現在有五個版本了，大家怎麼對這遊戲這麼有興趣？是一種懷舊嗎？他輸入了那個細節補充。那是關於勝利後對鬼的處罰：在一首兒歌的時間裡，眾人做出各種奇怪可笑可怖的模樣，近身干擾，鬼必須保持一動不動，因為他現在是個木頭了。奧力驚訝於這個細節的湧現，不知道像這樣的數據，平日都藏在腦部的什麼地方。

「你就是個木頭鬼，不能說、不能笑，也不能動、不能叫。你就是個木頭鬼，敢動就把你幹掉……」

他把那首兒歌輸入後便下線了。

二十九歲的奧力快速遺忘時，他卻沒有被遺忘。有人緊貼著他，有如他的一層皮膚那樣貼著他，跟他同樣頻率的心跳，跟他一樣在後背和手心微微出汗，悄悄地打嗝、放屁，知道他的一切，比他知道的還要多。他不記得的，數據庫裡都有備份。

不僅是性別、姓名、出生年月日、戶籍、學歷、工作單位、病歷、房貸、銀行帳戶、地址、手機 號……所有奧力擁有的東西、喜歡的音樂、看過的電影、常點的外賣、做過的事、走過的地方，他的好惡、他的軟肋，點讚啥、關注啥，生活的方方面面，所有做為人的一切積累，都在裡頭，立即可查。

這已經不再是歷史裡所謂的「檔案」，在換單位挪窩時，必須跟著調動的基本資料。過去的檔案記載的內容太有限了，從今天的眼光看去，不過是塗鴨素描。在新紀元裡，只要一有行動和消費，只要跟這個世界發生某種關係，都被記錄和存檔。有某些人，奧力不知道他們是誰，這些人可以用人工智慧去分析他的數據，很快跑出一些曲線，歸納統計出某些結論。他從每日定時和不定時收到的各種服務和消費推送裡，看到自己生活的痕跡，那麼清楚明白。

早上七點五十分，祥薈小區三棟八樓B座的大門打開，光頭奧力走出來。樓道探頭編號L1041第一個看到他，目送他走到電梯前。兩梯四戶，電梯等多久，要看運氣。電梯裡的探頭E293俯看著奧力擠進來，電梯裡站滿了人，有帶孫子上學的陳家奶奶、趕上班的李先生、去上瑜珈早課的黃太太、抱一條穿小馬甲泰迪犬的邱小姐，電梯門貼著奧力的背關上了。人人都戴著口罩，但是探頭E293和另一台電梯裡的夥伴E294，對每個人都非常熟悉。

這裡的人暱稱監視器為「探頭」。探頭探腦。這名字給了它一種個性，彷彿不再只是機器。機器有了人性，人活得機械化，兩者之間的灰色地帶日漸擴大。

奧力穿過小區的綠化區，來到東大門，刷證開柵門。著深藍制服的警衛從監控螢幕裡看他。在走出小區之前五分鐘的路上，七個探頭記錄了他的動線，出了祥薈小區，就由國企、私企和市政府安全警戒防線接手。

各個角落的探頭和探頭後的眼睛興味盎然地觀看，看奧力外八字的步伐走進一家超商。歡迎光臨，火腿蛋三明治，四十五元，美式咖啡 ，三十八元。手機掃碼付帳，帳單明細同步上傳到消費檔案。謝謝惠顧。奧力站在路邊喝咖啡，網約車如約而來，他跳上這部油電混合車。車上攝像頭打開，記錄著奧力兩眼無神啃三明治的蠢相，他沒有跟司機交談。很久以前，車廂裡常有人生碎片隨機落下，發自內心的感嘆，一個尖銳記憶的重述，不相識的人在這個私密空間裡自由交流，越過各自的社會階層，平等而天真。不再有了，私密在新紀元很稀缺。（二）