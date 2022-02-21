百合說：「我也投的川普，如今自己偷渡 了，這提心吊膽的分分秒秒啊，苦不堪言！真的，別修牆了，給他們一塊可以生息的土地吧！也讓我們回家的路一路平安。」

伊麗莎白說：「從前聽華人的偷渡故事，覺得跟自己好遙遠。大都是中餐館的打工者，先從中國到泰國，在泰國的一個山村學日語，學了三個月再飛日本 ，跟幾個偷渡者裝扮成一家人，拿日本假護照，從日本飛美國。海關以為是日本一家人來美國旅行，順利通關。到了美國從零開始，辛苦勞累四、五年，攢下來的血汗錢，大半餵了律師辦身分。」

東陽說：「二十年前這條路還走得通，如今偷渡者在美國很難搞定身分。」

百合說：「這叫此一時、彼一時。二十年前，美國人對偷渡者是包容的，如今很抗拒。」

東陽說：「我鄰居把偷渡者形容成喇叭藤，那種植物在南方到處侵略，讓人討厭。但我喜歡，因為花朵很像中國的凌霄花。」

伊麗莎白說：「越南這邊也有好多凌霄花，前天在路上，我還看見一家小院的房牆爬滿了凌霄花，我當時還以為到了中國。中國和越南本來就是一家嘛，搞什麼邊界。」

百合說：「大伯告訴我，疫情前，中越的邊民往來頻繁，誰都懶得辦護照。大伯還說，花一百塊人民幣給船家，船家就能幫你渡過河。都是病毒鬧的，現在邊境 線上到處都設了站點，還有拿槍的軍人。」

伊麗莎白說：「真很嚇人，我昨晚做了噩夢，被拿衝鋒槍的大兵打死在邊境線上。」

東陽黑起臉說：「我們已經上路了，不要自己嚇自己，你們看看外面的風景。」（一○）