他笑的時候，眼睛十分嫵媚。賈寶玉說男人是泥做的，女人才是水做的。皮埃爾那種優雅而精緻的樣子，就像水一樣自然舒張，他是水做的。

我看著他像水一樣流走了，流向咖啡 店門前，帶著一種潮濕而清新的氣息。

9

我沒有睡好覺。儘管新書發布會就要來了，但我的失眠 並不是因為新書發布，而是因為皮埃爾。皮埃爾在我心中，成了比新書發布會更大的疑團、更重的壓力。我發現自己進入了創作狀態，但目前這種狀態無疑不利於我學習法語，從而完成新書發布會。

為了阻止我胡思亂想，我曾想給自己換一個法語老師，最好是換一個熟悉的人。比如福罕索娃，我們認識很多年，知之甚深，這樣的熟人能讓我的思路更集中，效益更高。但這只是理性的思考，我的感情更加希望看到皮埃爾，看到他的臉和他的眼睛。

我很想知道他到底是一個什麼人，他是不是那個變性人。或者他是一個同性戀。但他是什麼人，與我有什麼關係嗎？什麼也沒有，我想我的職業病犯了。每次我寫小說 的時候，都會刨根問底，我都追著一條線不停地詢問。皮埃爾對我有一種小說的意義，他現在就是我要寫的小說。

有一天我做了一個夢，我夢見他站在我前面，穿著白裙子，就像《出水芙蓉》裡那個男人，穿著芭蕾舞裙。但那不是男人，而是一個嬌俏的女孩，一個嬌俏的美麗女孩。她的眼睛和她的臉卻是皮埃爾，雖然她有著長長的金髮，但她無疑也是皮埃爾。

我是艾琳，她說。我原來是皮埃爾，但現在我是艾琳。（二二）