約翰有一頭白色鬈髮，看起來像標準的羅馬雕像。我望著他，經常想起歷史劇中的人物。

他有一雙大眼睛，檢閱文件時會戴上又大又厚的眼鏡。他驚訝的時候，眼睛會瞪得像銅鈴一樣大，好像隨時都可能跳出來。

他總是彬彬有禮，從不對客戶生氣，非常有耐心。辦公室裡總是充滿他的笑聲，無論他是在接洽客戶，還是在跟我們說話。

約翰工作勤奮，但是看起來一點都不辛苦。我總感覺只要他在，一切都會好起來。

瓦爾先生離開公司時，約翰非常難過。

雅拉說，公司附近曾經有很多印刷廠，瓦爾先生以前也是某家印刷廠的老闆。後來活字印刷被桌面排版取代，這些印刷廠一夜之間全都垮了。

約翰曾在瓦爾先生的公司當撿鉛字的排版員。當公司不得不轉型並解僱許多員工時，瓦爾先生留下他，帶著他到翻譯公司，把他安排在客服部門。

生活在電腦世界的人，很難想像活字印刷的時代了。記得我剛來美國的時候，有個鄰居在報社工作，每個晚上都去上夜班撿鉛字。那個時代，不到早上等報紙印好送出來，是讀不到新聞的。

我總覺得能夠讀鏡像字，是一項很不容易的技能。

約翰經常幫忙校排版之後的樣本。他能夠輕鬆地抓出阿拉伯文的錯字，這不奇怪。但是令我震驚的是，他連打錯的韓文、日文、中文都能看出來。有時候只是字體不同，並非錯字，但這說明他看得非常仔細。

約翰一看到錯字，絕對不會耽擱，嘴裡還嚼著午飯，就過來告訴我。

2000年9月，我回台灣參加親戚的葬禮。就在我抵達台灣的那一天，世貿中心遭到恐怖分子襲擊。當時我正在阿姨家陽台上逗她的小狗，聽到阿姨驚訝的叫聲，轉身就看到電視屏幕上，出現世貿中心被飛機撞出一個坑，冒著煙的情景。（七）