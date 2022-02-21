薛慧瑩／圖

1 奧力一直在遺忘

就跟之前幾百個、幾千個夜晚一樣，下班後，奧力歪在沙發上滑手機 。在「有人懂」平台上，跳出一個緊急詢問：一二三木頭人的遊戲規則？最佳答案獎知識花一朵。發問的「那一年的白桃」，梳辮子的卡通女孩頭像，在問題後貼了幾個可憐兮兮雙手合十的表情。

一個實體遊戲有什麼緊急可言，還允諾給平台上的最高獎酬。奧力不禁搜索起自己那可憐的記憶。跟其他須實體參與的遊戲一樣，這早就沒人在玩了。一二三，木頭人。當鬼念完此咒轉頭，沒有就地僵止一動不動的，便會被鬼抓走。好像是這麼玩的。抓人的是鬼嗎？還是領袖？反正他有權抓人，叫大家當木頭人。他當年玩過這個遊戲嗎？父母都上班，他從課後班回來，做完功課就看電視、打遊戲。但也許，他是玩過的，在幼兒園、在小學，只是忘了。

奧力的記憶力不可靠。對他而言，走過、說過、吃過和做過的，在時間之流裡很快就如潮洗沙堡一切歸零，沒有歸零的也是風吹落葉，分不清先後順序，或像做過的夢，醒來後只餘布縷皮屑，難窺全貌。

隻身在大默城，只有同事，沒有朋友、老同學，沒有人能叫出他的渾名，沒有人見過他的父母，沒有人知道哪怕是一丁點關於他的祕密、傳聞或歷史，什麼都沒有，一片空白。對他們而言，他是一個再平凡不過的「新默城人」。那些長久沉睡的舊時記憶，被一成不變的生活沖刷到影像模糊。每當需要自我介紹時，他總有一絲猶豫。

他懷疑是兩年前那場車禍 的後遺症，他在醫院昏迷了整整十天。他們說他的腦部受到猛烈撞擊，沒有明顯外傷，影響還有待觀察，每個月要回腦科複查，每天睡前要開啟聲波傳導復健儀，在睡眠時做深度修復。復健儀由醫院提供安裝和維護。做為新默城人，他體察到一線城市照顧市民的優渥條件，遠非老家可比。

他是上班途中發生意外，核定工傷。他所在的工作組有六人，三人一排前後座，兩排之間用置物架隔開，上頭可以擺放植物。有人放了黃金葛、多肉，他放的是資料夾和杯具，座椅上一年四季搭著一件天藍色薄夾克。頂頭上司是陳經理，坐在最後一排的右座，就在他的斜後方。同事之間雞犬相聞，敲打鍵盤和清喉嚨，但抬眼僅能見到前人半個頭顱。

傷後回公司上班的第一天，他跟其他同事一起聽到陳經理接到大老闆的電話：瞿總……是，他今天回來上班了……對的，好，應該的，我知道……他以為經理掛電話後會對他說什麼，但經理什麼也沒說，只是把當天的工作項目，發到他的電子信箱。

後疫情 時代，人們已經習慣了身邊人突然的消失，或再次出現時對行蹤不加以解釋。在這種不問不說的氛圍下，奧力也就沒有對任何一個人提起，甚至是老家的親人。如果不是床邊那台除濕機般大的聲波傳導復健儀，如果不是每個月要到醫院報到，護士一絲不苟在他頭皮上，用一種特殊的導電膏黏上電極接到腦電圖儀，主治何醫師認真盯著上頭跑出的腦波曲線和數據，還有，如果他不是被叮囑必須保持光頭，直到不須再複查，他甚至懷疑一切不過是自己的想像。

他添了兩頂帽子，夏天棒球帽、冬天毛線帽，它們跟他一慣平凡無奇的打扮很搭。他還養成不時搓摩自己光頭的習慣。他因為自己光頭，便注意到街上很多人是光頭，頭形亮堂堂無保留裸露出來。他是扁頭，從小母親都讓他躺著睡，說扁頭好看。沒有人對他的新造型有什麼評論，出於體貼或根本不關心。他早就習慣人們彼此間保持的這種距離。他彷彿記得，曾經人們比較熱情、比較愛管閒事。

奧力摩摩頭，新冒出的髮荏又尖又硬，有點扎手。也許他的忘性跟腦傷無關，只因為後疫情時代，兼又獨居，沒有講述的機會，無從經由語言在大腦重新組織，加強那些記憶。那些曾令他輾轉反側的情緒，工作上的挫折或生活上的欠缺，也因為沒有訴苦的機會而趨於平淡，過了就過了。他就像城裡到處可見濃墨印著「忠誠安全偉大新紀元」的紅色旗幟，在風中飄蕩，無可依傍。

奧力這麼一分神，平台上已經有三個答案。他掃了一遍，三個答案有相似的結構：一個是抓人的，其他都是被抓的。抓人的背過身喊「一二三，木頭人」，轉過頭來抓還在移動的，哪怕是忍不住笑出來，或是擠眉弄眼，或是太緊張而身體晃動，只要被看到，就被抓了。（一）