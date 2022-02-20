東陽只知道與貨車同行，行程會艱苦，但是沒想到如此苦不堪言。貨車上堆了大米、雞蛋、蔬菜、水果，居然還有吵鬧不休的雞鴨。當車顛簸在崎嶇的山路上，那些雞受不了，從籠子裡掙扎出來，在車廂內飛來飛去。那場景驚心動魄，一隻雞飛到東陽的頭上，還居然拉了屎。百合幸好準備了濕巾，遞過去讓他揩乾淨。

伊麗莎白忽然尖叫起來：「你們看看這些雞蛋，都孵成小雞了。這車廂熱得像烤箱，無比惡臭的烤箱。」

毛絨絨的小雞腦袋在蛋箱裡冒來冒去，百合忍不住喊出了聲：「是烤箱，也是孵蛋箱。」她想起艾娃的「孵人計畫」，忽然間思緒亂舞：艾娃的蛋如果放在這裡，是否也會冒出毛絨絨的人腦袋？

東陽還算樂觀，他舉著手上的小電扇說：「勉強算個空調吧，否則我們也會被烤成半熟的肉。」

漫漫長途中，伊麗莎白開始講她的故事。多年前，她嫁給了初戀情人，也是她大學同學，兩人婚後在國內開創了千萬的產業，但丈夫因小三而跟她分手。離婚後，她投資移民到了美國，在德州經營一家工廠，跟國內合作密切。

目前國內投資出了一些紕漏，合夥人堅持讓她回國處理。伊麗莎白遞交了商務簽證 ，結果被大使館拒簽。簽證代理告訴她，要想簽證成功，必須是中國急需的人才，而且是本行業的資深專家。

伊麗莎白一臉的苦笑：「什麼專家？我又不會設計高端芯片，更不知道怎樣發射火箭，我能做的就是當高級偷渡客 ，這是什麼日子？完全是地獄的日子，我在德州的邊境 有兩套房子，平時最厭恨烏秧秧的偷渡客，投票支持川普，修建邊境牆。如今自己也偷渡了，感同身受了，嘗夠了顛簸流離的滋味。這算不算報應啊？」（九）