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貝拉的丈夫（二一）

陸蔚青

在手術之後，我以為自己已經死亡。他說，但是，當燈光照在我眼睛上，我知道我正從地獄升到天堂。

按照慣例，我讀之後，皮埃爾再讀一次，我傾聽，然後糾正我的發音。皮埃爾坐在我對面，讀得聲情並茂。當讀到艾琳去手術的情景，皮埃爾的藍眼睛中湧出了淚花。我本來也是被感動的，但我一直在考慮，對自然天體是否有大動干戈的必要性，所以我的感動是有限的。但皮埃爾的表情則是被深深打動，我望著他清秀的臉，內心產生了懷疑。我想這篇文章的作者不會是他吧，說不定呢！

我這樣想時，大腦就溜了號。我用另一種眼光重新打量皮埃爾先生，我發現了一些新的可疑之處，比如他的腳非常小；他的手修長而柔軟，放在桌上，儼然是一個女性的優雅之手；他的嘴唇柔軟而鮮紅，是那種夏日草莓的鮮紅，我從未見過男人有這樣的鮮紅和柔軟、我格外注意到他的喉結，他的喉結看起來很不明顯。

然後我就腦洞大開了，我甚至開始想，或者在皮埃爾身體的某一個部分，已經變成了女人，注入了雌激素。這樣想的時候，我的眼睛就直起來，我的眼睛越過皮埃爾，望著他腦後的屋頂。我想坐在我對面的這個人是個變性人，難怪他沒有結婚，難怪他有這樣優雅的動作和表情。

我沿著這個思路，想入非非。皮埃爾用他纖細的手在我眼前晃了一晃，他的眼神略有一些責怪。

你走神了，他說，你在做白日夢嗎？

我將眼神從屋頂收回來，望向他，他和善地笑一笑。他說：今天你的狀態不太好，我們就上到這裡吧！我說我很好，我們可以繼續。但皮埃爾說我們不需要繼續。勉強的學習效果不好，他說。（二一）

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