彼得不打報價單的時候，打的是電影 劇本，準備寫好之後投給好萊塢 。

劇本他會用電腦打，電腦鍵盤的聲音和打字機鍵盤的聲音不一樣，一聽就知道他在寫什麼。

彼得除了寫劇本之外，最喜歡是跑步。他非常鍾情於運動鞋，每次有他的包裹送到公司，都是運動鞋。他捧著運動鞋那種幸福的眼神，大概和劇本被錄用是一樣的。但是劇本被錄用的機率很小，運動鞋倒是很容易到手。要掌握幸福，就該往近處看。

每天聽著彼得節奏穩定的打字聲，就像催眠曲，能夠緩衝外面瘋狂的節奏，讓我進入一個可以聽到自己呼吸的空間。這是我的幸福。

聽說彼得寫的劇本是關於紐約的恐怖襲擊和世界的毀滅，但是我在他臉上完全看不到一點陰沉。也許劇本風格是黑色幽默吧！

不知道彼得的劇本後來怎麼樣了。彼得當然希望好萊塢能採用他的作品，但是劇本最終有沒有被拍成電影，真的有那麼重要嗎？

彼得寫得很開心，我們聽著劇本誕生的聲音，也很開心。這個過程是我們的電影，沒有劇本卻很好看。

瓦爾先生被解雇之後，沒多久就輪到彼得。他很平靜，彷彿早就料到這一天。

彼得說他打算搬到姊姊家，說他的積蓄足夠維持他兩年的生活。然後他收拾好打字機，穿著心愛的運動鞋，緩緩走出辦公室。

彼得被解雇後，負責客服的約翰在沒有更換職位的情況下，接管了彼得原本就快要消失的職務。

6 約翰

在我的記憶中，約翰穿著細條紋襯衫和有釦子的毛背心、灰色的西褲。整年如此，天天如此。（六）