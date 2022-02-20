王幼嘉／圖

相較於摩肩接踵的鬧市，魚塘倒是一塊難得的清閒之地。不善說話的鐵腿常常一個人在這裡獨處看書，這樣省卻許多交流的煩惱。

那天我們一行人談笑著經過鐵腿倚靠的燈柱，相互只是稍稍瞟了一眼，揮揮手，沒有任何過多的交集。

此刻，獨處的鐵腿顯得較為平靜，眼光掠過時，居然還帶著一絲淡淡的怯弱和慌亂。

繞著魚塘走了四十來分鐘，夜幕低垂，返程的路上，我們不經意地又回望了一眼。遠處，路燈把鐵腿的光影拉得很長，三兩稚嫩小童踩著鐵腿的影子打鬧戲嬉，咯咯的笑聲遠遠地飄來，這是我們看到的一幅從未有過的溫馨畫面。當最後一幀畫面從視線中消失時，誰也未曾料到，此一刻竟成為我們記憶中的永遠。

大約九點來鐘，大門外一陣喧嘩，接著就是急促的腳步聲。門衛老張扯起喉嚨喊：「快喊胡司機囉，趕緊送醫院！」一個上千人的住宅區，每天能有多少事情發生？此刻我們並未特別在意。

待趕到大門，兩名魚場職工正說著當時的情況：天剛剛斷黑，我們還吃著飯哩，聽到哭聲，就立馬放下筷子。還沒走出大門，遠遠就看見柱著拐杖的年輕人，撲通一下跳進魚塘。

「我的天啦，咯就是一個鍋底魚塘，我們兩條腿的都站不住，那一條腿就更別提了。」

「是囉！」年輕師傅說：「跳進塘裡就沒看見人影了，溜滑的稀泥如何站得住腳囉。肯定是跪在塘底下，硬是用拐杖把小孩頂到岸邊的。」

「等我們跑到四號塘，只看見漂在水面上的拐杖……」

「轟」的一下，整個人都矇了，這事來得太突然。魚塘溫馨的那一刻還歷歷在目，兩個小時不到便轟然倒塌，這畫風翻轉得猝不及防，太讓人心碎了。同去魚塘的幾位青工都在反覆追問：為什麼？為什麼？大家無法接受這個事實……

恍惚間，大家回到宿舍，把鐵腿遺落在魚塘的書放在床頭櫃上。反正是睡不著了，桌上的小鬧鐘滴答滴答地走著，我第一次對睡前的腳步聲，表現出從未有過的漠然。

十二點一到，我猛地一下從床上躍起，豎直耳朵聽著：「吱扭、吱扭」，院子大鐵門發出尖刺的聲響，接著是晚班師傅疲乏的腳步聲。稍過一會，「光噹」一聲，大門完全閉合了，喧鬧了一天的大院算是完完全全地靜寂下來。

夜色深沉，整個院子悄然無聲，這一夜終究沒了鐵腿「咚─嗒」的腳步聲。端坐在床上，我一動不動。同屋的幾個同事巳經入睡，淺淺的鼾聲此起彼伏。

我拿起床頭櫃上鐵腿的那本書，打開牛皮紙包裝的封面，扉頁上跳出「巴黎聖母院 」幾個字。大約鐵腿剛買不久，仍散發出油墨特有的芳香。

書中二百幾十頁處夾著一張白色卡片，是張自製的書籤。卡片上工工整整抄錄著巴黎聖母院敲鐘人，醜陋的卡西莫多的一段話：「我知道我長得醜，被扔石頭無所謂。但讓你害怕，我覺得很難過。」

默默看著這幾行字，覺得心頭一陣刺痛。從認識鐵腿以來，整個大院從來就沒有人試圖走近過他。開心的時候沒有人與他分享，焦慮的時候也無人與他分擔。

鐵腿曾經一次又一次地嘗試著走出這個塵封的世界，然而不合時宜的，甚至是有些笨拙、莽撞的舉動，使得他終究只能在孤獨的邊緣徘徊。此一刻我才似乎真正讀懂鐵腿孤獨無助、備受煎熬的內心世界。

窗外開始微微透著亮光，昏昏沉沉中，終於清楚地知道，鐵腿是真正地走了。躺在床上，生出一種從未有過的酸楚……

二十來歲，正值青春年華，卻以驚世的舉動贏得大家的敬重，只是這生命代價的付出，實在過於悲壯、慘烈一些。

一晃十幾年過去，鐵腿的故事仍一撥一撥地在廠裡流傳。這幾年廖師傅已經退休 了，我也順理成章成為帶班師傅。但凡有新學員進廠、但凡是講到鐵腿的故事，廠裡的老人總會約定俗成地這樣開篇：「早年以前，廠裡有個廖師傅，廖師傅有個兒子叫廖志高……」

放眼所有熟悉的人，鐵腿在世的時候，誰又稱呼過他的大名？今天叫一聲「廖志高」，你還能聽得到嗎？「廖─志─高……」（下）