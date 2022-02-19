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法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

千山萬水（八）

孟悟

上一周，她安排偷渡者裝扮成漁民的樣子上船，但還是被中國巡邏船追查。不用多問，只讓你開口聽口音，就知道你是假的。

艾娃問：「被趕回來了，你們要不要退錢？」

惠姊說：「趕回來了，還可以再出發，我們講信譽，要把你送到中國為止。目前的情況最好兵分兩路，一部分上船、一部分上貨車。」

百合對東陽說：「無論坐船還是坐車，都有風險。坐船沒有車馬勞頓，貨車要翻山越嶺，一路顛簸疲憊，我選擇坐船。」

眾人不傻，都知坐車累，可惜船位不夠。惠姊讓大家抽籤。艾娃和東陽抽的車籤，百合抽的船籤。百合想跟東陽在一起，主動把船籤讓給了艾娃。艾娃抱著百合又親又跳，一聲又一聲，清脆甜蜜地喊著「姊」。艾娃還承諾，以後若是兒子當了總統，不會忘記大姨的恩情。

艾娃取下手腕的佛珠手鏈，送給百合做紀念。她說她曾去印度旅行，導遊帶他們去看釋迦牟尼的菩提樹，釋迦牟尼在樹下悟道成佛。艾娃手上的菩提佛珠就是在景區買的，據說材料來自釋迦牟尼的菩提樹。戴上它，會得到佛祖一路護佑，遇難呈祥。

百合道謝，收下了手鏈。她打開旅行箱，拿出一件綠色風衣送給艾娃，願一路陪她遮風擋雨。

艾娃說：「姊，我知道這是好牌子，迪卡儂的超薄防曬衣。」

大伯悄聲對百合說：「你傻啊，走陸路若是被抓，會坐牢的，走水路最多被驅趕。」

百合說：「都是一樣的風險，在水上也可能被抓的。」

伊麗莎白本來抽的船籤，她主動跟大伯交換。多年前，她去義大利郵輪，遭遇Costa沉船事件，跳海游回了岸邊。自那以後，陰影籠心，對水中的船充滿了恐懼。

7

坐船還要多等幾天，貨車第二天就能出發。上車前，司機給每人發了一個電動小風扇。（八）

釋迦 義大利 郵輪

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