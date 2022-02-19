他的問題很有意思，有些是我完全沒有想到的。比如我對法國文化的理解、對這本法譯本的期待，還有我在中國生活時的某些細節，做為女性，我是否感到了女權受到壓抑。

對這些問題，我做出認真的回答。有一天他問到，中國現在刷臉了，科技發展得很快，有些人說扔垃圾都能通過大數據了解你的隱私 ，你怎樣看這個問題。我說我希望自己不要生活在那樣的時代，我寧肯生活在現在，而不是未來。我很高興到那時我已經死了，我不必活得那麼長。皮埃爾笑，他說他與我有相同的觀點。

我們每天都學習社區報。皮埃爾偏愛社區報。社區報大多出自本社區居民之手，其中既有對社區活動動態的報導，也有買賣房子的廣告。在這個平安生活的地區，新聞很少，一點點小事就可以稱為新聞。

這期的頭條是聖布魯克街上剛開了一家冰淇淋店，而特寫是一個燈具店的報導。那個老店有幾十年了，我每次路過時，都懷疑店家關門。因為室內陰暗，從櫥窗望進去，吊燈和座燈看起來都很陳舊。我一度以為那是一個二手店，他們怎麼能賺錢呢？我想。他們都不開門，或者顧客需要預約買燈？

皮埃爾每次會在社區報上找文章，讓我朗讀。今天這篇文章的作者是一個變性人，作者的名字叫艾琳。他說他正在接受變性手術，他講述了他從小到大的夢想，他說他從小就想當一個女人，如今是時候了。因為他的年齡越來越大，他不想在他離世的時候，還是一個男人，還沒有實現自己的夢想。他說他已經做了第一期手術，這個手術需要很多期。從一個男人到女人的蛻變，是一件換血換肉的事情。他所經歷的苦難讓他死去活來。（二○）