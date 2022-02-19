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美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

大釦子（五）

孫愷愉

有些同事說，這是因為小海德曼不懂經營，更不懂外交，見一個客戶得罪一個。

但是當時全球的經濟整體在走下坡，大家的飯碗肯定不是一個小海德曼能夠操控的。

我沒有意識到經濟衰退即將來臨。我只是發現我們按時完成項目，薪水有時卻會遲發。本來包在工資裡的醫療保險費，也被扣除了。

儘管如此，我仍然待在原地，好像和第一天開始上班一樣，什麼也沒發生。

5 彼得

我們的業務部只有一個員工，也就是業務經理彼得。

彼得的辦公室就在我隔壁。我進公司的時候，所有的部門都改用電腦了，但是他還在用打字機。我們每天都能聽到他在隔壁「喀擦喀擦」地打報價單的聲音，打得多就是生意好。

瓦爾先生非常喜歡彼得。彼得和瓦爾先生一樣，在技術方面非常保守。

彼得多年來一直使用打字機打報價單。他的桌上沒有電腦，除了打字機，就是紙筆和釘書機一類傳統的文具。

彼得喜歡打字機、運動鞋和爵士喇叭手邁爾斯‧戴維斯。我在心裡暗暗喜歡他的辦公室和生活步調。

彼得每天穿卡其褲和運動鞋上班，夏天穿短袖的格子襯衫、冬天穿長袖的格子襯衫，每天都戴同一副方框眼鏡。

彼得說話總是很溫和，即使他說的話有時候字面聽起來貌似刻薄。他有一種自己先笑，別人不一定能笑的幽默。「客戶說他爸死了，所以遲到了。那也不是什麼理由，每天都有人死掉。」

彼得的頭髮灰白交雜，高高的，每天穿著運動鞋、卡其褲和短袖有領的格子襯衫上班。他的手裡不是拿著報紙或報價單，就是他寫的劇本。（五）

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