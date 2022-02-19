王幼嘉／圖

廖師傅是我的帶班師傅，因為這層關係，我與鐵腿多少還是有一些接觸的。

說是有些殘疾，站在球場上，鐵腿身板卻挺得筆直。球場上人來人往，鐵腿孤零零地站立著，難得有人與他搭腔。俗話說「禍從口出」，鐵腿開口就是嘣硬的一句，不怕懟得人死。

院子裡的大媽說：這孩子呀，脾性差著哩，乖張戾氣。你一言、我一語的，捎帶著就有「爹不疼、娘不愛」的說法，在院子裡傳播開來了。

久而久之，年少的懼著他、年長的讓著他，漸漸院子裡的人就繞著、躲著他。

倒是那些牙牙學語的奶小孩從來就不知道什麼是怕懼，纏著他，揪著褲腳，抓著木拐。鐵腿哪經歷過如此大的陣仗，只得手忙腳亂地應對，慌亂中顯露出大男孩無措的真性情。

球場看熱鬧的人很多，間或籃球滾到腳邊，鐵腿拍拍幾下，單手將球舉起，「擦」的一聲，輕輕鬆鬆的一個「空心」。球場的小年輕起鬨了，連著傳球過去，「擦、擦」，皆是百發百中，且屢試不爽。

早就聽說鐵腿有如此本事，但誰也沒有見識過，今天算是開了眼了。

幾位坐在石墩上的大爺跟著就「吹」起來：「咯算什麼囉，你們是沒看過，鐵腿的三步跨籃年數年都難得見到一次。」站在旁邊的光頭大爺立馬豎起兩手指頭：「這麼長時間了，我攏共才看到過兩次……」兩手指頭晃個不停。

這邊廂話還在嘴上，球場上就有人大喝一聲「鐵腿」。這聲音還沒落，籃球就隨著出手。鐵腿拐杖朝前一揮，腳後跟就隨即抬起。當拐杖「登」的一下落地，鐵腿右腳發力，且幾乎是同時躍起。一個漂亮的勾手，半空中籃球就乖乖地進了籃筐。

一個大院相處這麼長時間了，難得見到鐵腿如此精彩的表演。那是一道極其優美、連貫的跨躍，其動作之敏捷、嫺熟，球場全部看客無不瞠目結舌、拍手稱讚。

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車間裡馬達轟轟，廖師傅朝我揮揮手，扯著喉嚨喊：「到我家拿份變速箱圖紙，放在臥室床頭櫃上。」

宿舍離廠區不遠，抄近路，「叮鈴光啷」騎自行車，就七、八分鐘路程。

前腳還沒進門，就聽到鐵腿飆出一句：「你們廖師傅又有什麼事囉？」怎麼他的老爸就成了「我們的」廖師傅？過後細細一想，這話還真沒毛病。

放下書，鐵腿極不耐煩地站起來，「看什麼書囉？」我隨意問了一句，「安娜‧卡列妮娜。」趁著找圖紙那一刻，我稍稍翻了一下。書用牛皮紙包封得整整潔潔，打開扉頁，右下角有一行字：廖志高 購於定王台書市 2009年 中秋。

我也喜歡看書，潛意識對喜歡閱讀的人總是高看一眼。想想也就奇了、怪了，鐵腿從來就沒有招誰惹誰，能夠走近「安娜」的鐵腿，現實生活中怎麼就那麼不招人待見呢？

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晚飯過後，一幫年輕人常在宿舍大門口坐坐。或抽抽菸、或聊聊天，或數數南來北往的車輛，看看風景。

鐵腿也會在這個時候出現，每次都是孤零零地面對著十字路口，風很勁，衣角時時被風拂起。

面朝著喧囂、繁雜的街頭，鐵腿只是遠遠地聽著，從不參與大家的聊天。即便是話到興頭上，也只是隱隱露出一絲難以言傳的笑容。誰也不知道，他到底在想些什麼。誰也不會在意那個只是屬於他自己的、塵封的世界，這其中也包括他的父母。

鐵腿很孤獨，或許是因為身體的殘障，也或許是因為世俗的成見。當他被身邊一個又一個熟悉的人們拋棄之後，誰還會在乎鐵腿內心的那片極其豐富、柔情的世界呢。

七、八月間是長沙最酷熱的季節，距離廠宿舍不遠處有百餘畝魚塘，廣闊又無遮攔的一大片水面，確實是消夏避暑的好去處。滾熱的太陽看著、看著就落山了，天邊映著淡淡的晚霞。

遇著最熱的那幾天，同宿舍幾個青工常去魚場走走。一片無垠的水面被幾條縱橫交會小徑，分割成幾方碩大的水塘。路徑交會處有三、四十平米的空地，鐵腿捧著書，紋絲不動地倚靠在路燈柱上。（中）