官員盤問他：你說中國迫害你，你要在美國避難，怎麼一路順利回了中國？他這下慌了，只能亂編故事，但是檔案有了黑記錄，從此再不能正大光明回中國。每次只能偷渡 回國，再偷渡出來，越南 是他的中轉國。

大伯自嘲笑道：「我當初是偷渡到美國，如今又得偷渡回中國。一次偷渡，終身偷渡。」

惠姊說：「我提醒過多遍，不是偷渡，是旅遊。」

東陽對大伯說：「我們是在旅遊，大家相互照應，都是同條船上的人。」

百合說：「聽說到了邊境 小城，我們會坐船到廣西。」

大伯點頭說：「是的，坐船，我們同船遊覽大好河山。」

6

車到了邊境，已是黃昏。路邊的一棵樹上開滿了橙艷奪目的花，東陽定睛一看，那不是凌霄花嗎？它們纏在樹上開得活潑明艷。東陽心想，看見凌霄花了，我一定能見到凌霄。

惠姊把一群人安排在半山的民宅，幾棟民房匍匐在芭蕉林裡。房內有Wi-Fi，東陽立刻給五月發微信。五月告訴東陽，媽媽知道他在路上，身體好多了，今天早晨還喝了一碗粥。

空氣裡飄盪出誘人的飯菜濃香，但是晚餐很簡單，一人一碗米粉，裡面有幾片雞肉和蔬菜。艾娃在一旁哇哇抱怨說：「這是什麼越南米粉？粗得像放了木渣子，繳這麼多錢給旅行團，就吃這個？」

百合在一旁勸她：「我們這是逃難旅行，能有吃、有住就不錯了，只希望前面的路能走得順暢。」

前面的路並不順暢。惠姊給眾人帶了壞消息，不是所有人都可以上船前往廣西。疫情期間，中國加強了邊防，幾千公里的邊境線上，到處設點，據說水上、陸上有一千三百多個站點，荷槍實彈的軍人日夜巡邏。

惠姊機警，隨機應變對付各種局面。（七）