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貝拉的丈夫（一九）

陸蔚青

不評判是理性的開始，他說。

但他自己卻沒有孩子。

那麼你結婚了嗎？我忍不住好奇，問道。

從來沒有，他說。

我能感到他性格的隨遇而安，他對待身邊事物，有一種流水般的順從。他對待我，好像一個普通朋友，分寸得當，我能感到他的平和態度，沒有討好，也沒有迎合。他的態度讓我感到舒服，同時感到好奇，因為我是一個比他年輕的東方女人。在很多場合，我遇見過西方男子紳士般的照顧。我明白，在他們的搭訕或照顧下，有某些可發展的空間。如果我也迎合的話，一段羅曼蒂克的浪漫不是不可能的，但皮埃爾不是。我對他產生了好奇。

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我想，一個男人不結婚，要嘛他是同性戀、要嘛他身體有病，我不知道皮埃爾是哪一種。然而我卻不能貿然相問，這屬於別人的隱私，但我的好奇心作祟。我懷揣著這樣一個問題，靜待時機。等待我們聊天的某個瞬間，在相關的話題中，把這個問題弄清楚。

我並不急於弄清楚。時間還早，十月份之前，我要加緊學習，以便在最關鍵的時候，表現出最好的自己。我不想把新書發布會搞砸，我不知道今後是不是還會寫作，也許這是我第一本法語譯本，也是最後一本。我是一個隨緣的人，按現在的人類分類，我屬於佛系。我的格言是：安於命運，不抱希望，今天最好。

我和皮埃爾在咖啡店的學習持續著，每周三天，上午十點到十一點，然後就分手，很少的時候會一起吃午飯。午飯很簡單，一杯咖啡、一個三明治，各付各的帳。

皮埃爾是一個盡職的老師，他每天都糾正我的語音，然後按照我書中的章節，根據他的理解提出問題。（一九）

咖啡 隱私 同性戀

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