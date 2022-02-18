王幼嘉／圖

打記事起，老爸就靠打工掙錢，那些年，日子過得清貧艱難。稍後懂事了才知道，老爸靠一手絕活，成了業內舉足輕重的人物。

高考 那年，我指望著鹹魚翻生來證實自身的價值。老爸卻始終繃著個臉：「少想些花裡胡哨的事情，靠本事安身立命，才是正道。」

周末回家，推開房門只見餐桌上擺放著幾只小碟，老爸夾一口菜，抿著小酒，一臉通紅。

書包還沒落下，「啪」的一聲，老爸起了高腔：「老子為了你的前程找關係、託人情，跑上跑下，你總要曉得點好歹啵！」

又是招工那點破事，低著頭我一言不發。

老爸說話從來就是一言九鼎，就這樣恩威並施，我進廠成了一名學徒工。

做學徒那幾年，我都是住在廠裡宿舍，我們幾個青工的房間就位於宿舍大門的左側，右側是門衛、傳達。房間的窗子正好斜對著進進出出的宿舍大門。

打小我就喜好清靜，依照現今的說法，該歸於「宅男」、「佛系」那個序列。

閒著也是閒著，每晚躺在床上看看書、聊聊天。實在無聊的時候，就一步、兩步、三步……數起窗外的腳步聲來。

晚上十一點鐘以後，整個宿舍區漸漸靜寂下來，間或大門有吱吱嘎嘎聲響傳來，「啪嗒」一下，跨過門檻。寒暄幾句，接著是濛濛夜色裹挾著的響脆的腳步聲。

躺在床上，我能根據節奏、頻率和步幅，準確判斷來人走了多少步，止於哪棟宿舍。起初大家只當是個笑話，宿舍裡的其他青工硬要吵著打賭定輸贏，結果請客的總是那幫不信邪的傢伙。

這時間一長了呀，聽著、聽著，就似乎悟出了其中的一些門道。誰說這腳步與腳步之間，沒有其他的關聯？響聲與響聲之間，就少了一點風情的故事？

「咯登咯登」，有清脆高跟鞋響起。碎步而急促者肯定是中年婦女，家裡有一堆子事等著她去打理，裡裡外外總是忙個不停。

年輕的姑娘則透著清閒與優雅，「咯登」的腳步中顯露出韻致與風情。這是年輕人獨有的特色，與拖家帶口的中年婦女大不相同。

那「啪嗒啪嗒」拖泥帶水的響聲肯定是個佛系青年，游離飄浮的腳步是王師傅家的老三。

倒是中年以上的老師傅大多腳步咚咚，心裡擔著大事的人從來都腳步匆匆。

宿舍十二點鐘落鎖，當大門「匡噹匡噹」關到只剩下一個小小的口子時，踩著這個時間點上，鐵腿身子一側，極其利索地進了院子。謝謝的話從來就沒得一句：「急什麼急，趕著去投胎呀！」氣烘烘的一句話。

轉過背，「咚─嗒、咚─嗒」是鐵腿的腳步聲。二十郎當的年齡，雖左腳殘疾，身體素質卻極好。正常人步幅約三十來公分，鐵腿木質拐杖向前一甩，左側稍傾斜十五度，右腿隨著一躍，「嗒」的一下落地，整個拐杖、身子和跳躍過程保持著極為精準的連貫與平衡。鐵腿這一甩一躍，「咚─嗒」間就是一米多的距離。

鐵腿走路是不可能按常理出牌的，正常人勻勻靜靜走路，兩秒鐘左右邁開一步。鐵腿步幅大，且要甩拐，每跨一步比常人要多出三到五秒鐘，更可氣的是，還時時不能「正點。」

「咚」，剛數著「一」，「嗒嗒，怎麼還不嗒呢？」急得一身臭汗。剛剛鬆口氣，一不小心，「嗒」就響了起來，立馬又數了個「二」。

不過鐵腿也時有滿討嫌的地方，走著、走著，拐杖就懸在半空中，久久都不想落下。你說我是數好呢，還是不數好？要嘛就乾脆點，要嘛就給個信好啵，省得老子圞心是個沖，在床上直抓狂！

牆上的掛鐘剛剛跳到「十二」，當晚班的同事陸陸續續地起床，見我被鐵腿折騰成如此狀況，皆表示深切的關切與同情。

數完鐵腿的腳步聲，出一身冷汗，疲乏了，倒頭呼呼進入了夢鄉。

鐵腿是我們車間廖師傅的兒子，大名廖志高。廖師傅曾經有個念想，希望兒子志存高遠，今後能有個大出息。

但宿舍大院的人又哪能知道廖師傅這層意思呢？有事沒事還是慣性地直呼「鐵腿」。這叫的時間一長了呀，真名恐怕真的被忘記了囉。（上）