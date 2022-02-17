我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

千山萬水（六）

孟悟

東陽做過十年軟件開發，專業敏感度高，他即刻問：「設計什麼？是觸摸屏系統嗎？可以將多組畫面進行放大和疊加。」

百合點頭說：「對，畫面不僅能放大，還有夜視監控功能。黑夜裡看不見人，但能發現人眼睛，像發亮的珠子。我們公司還跟中國合作過，設計高清監控顯示系統，用於地區管理、交通指揮、城市監控。」

東陽悵然一嘆道：「應該還有邊境監控。」

東陽話一落，百合的臉色也變了，她低頭顫聲道：「這是作繭自縛嗎？我記得所到之處都是盛情接待，人人把我們當貴賓。可是我自己讓自己當了偷渡客，不，特別遊客。」

東陽安慰她說：「此一時，彼一時，人生總有高潮和低潮，不要怪自己。我們隔離的那家酒店附近，有一處豪華度假村，朋友曾在那裡招待過我，我曾享受過天上人間般的富貴。今非昔比，那又怎樣？」

百合說：「病毒把我們變得面目全非。」

東陽說：「對，要怪就怪病毒，就是它在地球興風作浪。」

東陽的這句話，語音稍高，恰好落在大伯的耳朵裡，他隨即回應：「這病毒害死人了！」

艾娃握著雙拳說：「死病毒、爛病毒，咒它全家死光光。」

大伯說：「你別咒病毒，越咒越強壯，它不死不爛，還到處開花。從前沒病毒的時候，走這條路也就一千美元，現在好幾萬，還不是人人都可以上車。」

東陽這才知道，大伯是偷渡路上的常客。大伯曾從中國偷渡到美國，一到美國就申請政治避難，出大錢請律師幫他搞定了綠卡。他拿了綠卡回中國，在中國投資辦廠，一路春風得意。結果回美國時，被海關請進了黑房間。（六）

偷渡客 綠卡 邊境

上一則

梵谷畫展 周邊商品賣「耳朵橡皮擦」被批麻木不仁

下一則

瑞士和倫敦之旅

延伸閱讀

華人申請綠卡 適合身分才能成功

華人申請綠卡 適合身分才能成功
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
移民信箱／綠卡過了日期未返美 有幾種方式返回美國

移民信箱／綠卡過了日期未返美 有幾種方式返回美國
移民信箱／等待綠卡期間 可以通過其他方式移居美國

移民信箱／等待綠卡期間 可以通過其他方式移居美國

熱門新聞

廖千慧（右）與趙志遠（左）兩夫妻在新北市淡水經營「真食手作」，無食品添加物的訴求吸引許多愛好者。（圖：「真食手作」提供）

讓病女吃得健康 台夫妻天然料理 竟成邦交國創意餐

2022-02-10 06:00

曾經亦是同路人

2022-02-11 02:02

鄰居大叔

2022-02-10 02:02
李守雄栽種羅漢松、文旦柚，打造幽雅的農園秘境。（記者胡蓬生／攝影）

開闢農場、為愛妻建步道 農夫董事長從不忘人生「4多」

2022-02-14 06:00

詐騙新招數

2022-02-12 02:00
「Drowning in Love（在愛情中溺水）」是全球首件由虛擬藝術家完成的NFT作品。圖為示意圖，作品將是影片格式。圖／富藝斯提供

全球首件 虛擬藝術家創作NFT「在愛情中溺水」

2022-02-13 16:24

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲