東陽做過十年軟件開發，專業敏感度高，他即刻問：「設計什麼？是觸摸屏系統嗎？可以將多組畫面進行放大和疊加。」

百合點頭說：「對，畫面不僅能放大，還有夜視監控功能。黑夜裡看不見人，但能發現人眼睛，像發亮的珠子。我們公司還跟中國合作過，設計高清監控顯示系統，用於地區管理、交通指揮、城市監控。」

東陽悵然一嘆道：「應該還有邊境 監控。」

東陽話一落，百合的臉色也變了，她低頭顫聲道：「這是作繭自縛嗎？我記得所到之處都是盛情接待，人人把我們當貴賓。可是我自己讓自己當了偷渡客 ，不，特別遊客。」

東陽安慰她說：「此一時，彼一時，人生總有高潮和低潮，不要怪自己。我們隔離的那家酒店附近，有一處豪華度假村，朋友曾在那裡招待過我，我曾享受過天上人間般的富貴。今非昔比，那又怎樣？」

百合說：「病毒把我們變得面目全非。」

東陽說：「對，要怪就怪病毒，就是它在地球興風作浪。」

東陽的這句話，語音稍高，恰好落在大伯的耳朵裡，他隨即回應：「這病毒害死人了！」

艾娃握著雙拳說：「死病毒、爛病毒，咒它全家死光光。」

大伯說：「你別咒病毒，越咒越強壯，它不死不爛，還到處開花。從前沒病毒的時候，走這條路也就一千美元，現在好幾萬，還不是人人都可以上車。」

東陽這才知道，大伯是偷渡路上的常客。大伯曾從中國偷渡到美國，一到美國就申請政治避難，出大錢請律師幫他搞定了綠卡 。他拿了綠卡回中國，在中國投資辦廠，一路春風得意。結果回美國時，被海關請進了黑房間。（六）