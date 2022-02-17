這樣你不僅要發音流暢準確，而且要有詞彙量。

太好了，這正是我想要的。我說。

另外我還想問，我需要付你多少學費。我說。

不要學費，他笑笑說，所有都是免費的。

還是不要這樣，我說，我不想欠太多的債務。

沒有債務。他說，我已經退休 了，反正也沒有什麼可以做的。我很樂於教你法語，讓我回到當老師的時光。我很喜歡當老師。這種舊夢重溫的感覺，對我是一種快樂，被人信任，也是榮耀。

他說得很真誠。他的真誠讓我無言以對。

我們很快就開始了學習，我們把地點固定在咖啡 店的一個角落裡。他帶來了字典、筆、紙，還有一個小錄音機，他說這些都是必須的。第一堂課，他說我們需要大概了解一下，以便讓以後的學習順利進行。首先在上課時我們相互稱「您」，這樣以後你回答問題時，就養成了好習慣。至於課下，我們可以相互稱「你」，這樣可以嗎？

當然，我贊同說。

我們繼續工作，他讓我讀了一段今天的社區報，然後讓我標出不認識的生字。

下課後我們又聊了一會個人生活，他看過我的自傳，對我有了解，我對他還是一無所知。他說他有幾個養子，都在非洲，是在慈善機構領養的。每個月，他給那些非洲孩子每人三十加元。我看過電視裡的廣告，說每天少喝一杯咖啡，讓一個非洲孩子吃飽。皮埃爾說他第一個養子，今年已經十七歲了，那孩子是一個小兒麻痹症，拄雙拐。

我盡所能給他幫助。有時他會寫信給我。他現在中學快畢業了。皮埃爾說。皮埃爾是一個很好相處的人，他很專注地聽我的話，從不對任何事物做判斷。（一八）