田原趕緊使眼色，讓賈阿姨小聲。

賈阿姨有些氣憤，還是壓低了嗓門：「你們哪！這不正之風都是你們給助長起來的，紅包的價碼都是你們給抬高的。要是看醫生辛苦，咱給個三百、兩百意思一下也就行了，哪有你們這樣，一出手就是一千的。」

「哎喲，賈阿姨！」田原自己還一肚子冤屈，「您當我願意給啊，那錢我吃點、喝點、玩點什麼不好啊？你沒看見我住院住了多少天，都做不了手術嗎？等手術台上再出點意外，我可再折騰不起了。給紅包就是讓醫生稍微多操點心。」

賈阿姨還是搖頭，嘖嘖不認同。

賈阿姨走後，田原打電話讓母親和表嫂不要來得太早，出院不出院仍要等醫生查房後才知道。

昨天起就換上了自己的衣服，今早把好久沒穿的棉皮鞋從床頭櫃裡取出來。這個冬天最寒冷的時節都在病房度過了。在這零度等溫線穿過的省分，大部分人家過冬都沒有集體供暖設備。田原家雖有家用暖氣，但熱力不如醫院的足，她在醫院過了一個暖冬 。不過暖氣不是白白享受的，暖氣費在住院費裡都單獨列出來的。

好歹是做完了手術，終於可以出院了。從此就是一個新人，還是從此落下了病根，田原心裡沒數，想到了吉海。吉海大概從來沒被疾病這個魔鬼收拾過吧，所以能那麼歡蹦亂跳、為所欲為。人，活在世上，你的生理基礎差不多已決定了你的命運。

田原忽然覺得以前很多慾望都沒有了，有劫後餘生的慶幸，也不再對什麼事感到恐懼，心態更溫柔、更平和、更坦然了。一個個明年、後年工作上的目標，倒沒那麼重要了，但是織了一年多的毛衣，回家後得抓緊完工。（全文完）