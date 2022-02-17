顏寧儀／圖

來到這裡之前，我不像艾迪，有機會藉工作之名在山間旅行，但我曾經在一個大辦公樓工作，有更大的空間、更高的牆和更高的薪水。我卻迫不及待地想離開。

相比之下，現在的環境寧靜多了，對我來說是田野和天空。每天上班，就像走到田野裡和艾迪會面。

某個夜晚，我夢到艾迪兒時的家。他家有一扇鐵柵門，我看到他站在門邊，還是個八歲左右的小男孩。

我告訴艾迪我的夢，他非常驚訝地說：「我家確實有一扇鐵柵門，而且我有一張站在門旁邊的照片，就如你描述的那樣。」

我相信我和艾迪很早以前就認識了，只是在紐約才相遇。

艾迪發過不只一次的憂鬱症 ，已經服用了長時間的抗憂鬱藥。

艾迪的父親和姊姊都是精神科醫生，他有很多故事與我分享。

他說，他父親曾有一個非常想死的病人，沒有任何藥物和別的方法，能夠讓他平靜下來。這個病人被關在一個有鐵欄杆窗戶的房間裡，仍舊設法跳了出去。

「非常堅決！」艾迪說道，又是感嘆、又是佩服，又是無奈、又是不解。

艾迪跟我講的這些故事，包括他自己的憂鬱症，並沒有讓我感到低落，反而是一種鼓舞。我們都在所謂的塵世間慢慢滑行，每個人都盡其所能，都不容易，和諧相伴就是治療。

艾迪每天中午都出去買便當，而我經常自己帶飯。午休的時候，我們並排坐在辦公桌前，各吃各的。

艾迪有時會給我講當天的新聞，我從來不必看報紙。

在我們一起工作的那些年裡，艾迪逐漸少吃肉，還戒了菸。

我剛認識艾迪的時候，他幾乎每小時都會下樓抽菸。我看著他從每天半包到完全不抽，總共沒幾個星期。

我認為這是成就，但艾迪只是淡淡地說：「香菸價格一直在上漲，而我們的工資卻在縮水。不僅堅持吸菸成本太高，而且我還發現，自己在爬樓梯時喘不過氣來。戒菸能省錢，還有助於健康，一舉兩得！」

傳言說公司表現不佳，將與另一家公司合併。很快，謠言就變成了真事。

辦公室的格局又一次改變。這個我從面試那一天就開始經歷的活動不斷重複。員工們又被分配到不同的房間。

這一次，好幾個部門的人都被放到同一個房間，有窗戶的房間，窗戶面向三十九街。翻譯部被塞到靠牆的那一邊，雅拉、艾迪和我都面對著牆、背對著窗戶。門在我們的左邊，從來不關，我們可以看到走廊上的人閃進閃出。

「是不是很超現實？」我說。

「對。」艾迪同意。

如同艾迪和我所料，不久雅拉就被解雇了。

老闆越來越多，員工越來越少。老闆著急，員工也著急。生活不斷給我們帶來挑戰。

艾迪成為翻譯部經理，但他並不是接管雅拉的工作，而是一個職位兩份工作，一樣要翻譯和校對。他除了要承擔雅拉原來就剩下不多的工作外，還是做著相同的工作，也沒有漲工資。

艾迪名分上是我的上司，但我們的關係沒有變化。

「不久就會輪到我啦！」艾迪暗示自己的命運。

幾個月後，艾迪也被解雇，我成了名義上的經理，實際上是整個翻譯部門。我的任務是為僅存的幾個客戶服務，撐到公司瓦解的那天。

我們永遠沒法知道自己得到什麼，又失去什麼。也許我們不會得到什麼，也不會失去什麼，完全不必考慮得失，考慮也操控不了生活。

我們就像泡泡一樣，在生活的河流裡歌唱，為彼此的歌聲感動著，但是我們卻連呼吸都不用費勁。

「只要我們不回頭，向前走是很有意思的。」艾迪說。

生活中的事件像電影 一樣淡入淡出，也像艾迪和我每天聽的音樂一樣，無聲到有聲、有聲到無聲。電影或音樂結束時，乍看下似乎空無一物，實際上卻豐饒無盡。

4 瓦爾先生

瓦爾先生和他的辦公室就像電影裡的道具，一打開門，就像走進八十年代背景的攝影 棚。

瓦爾先生從不帶手提箱，也不穿正式的西裝。他習慣穿卡其褲和襯衫，配上領帶，還有一副完美的假髮。

瓦爾先生總是提著一個超市買菜時可以拿到的塑料袋，裡面裝著他每天要用的東西，比如紙袋裝的午餐、報紙，還有雨傘。

有時候，老闆和員工的區別就是銀行存款多幾個「零」，食衣住行和我們都是一樣的。

瓦爾先生看起來像從三十年前的老電影跳出來的角色。這可能和他的固執有關。

根據雅拉的描述，瓦爾先生長期以來拒絕使用傳真機，公司電腦化之後，他也過了很久，才有了自己的第一部電腦。但是他熟悉了電腦之後，馬上給自己做了一個網頁，把自己的想法全都放了上去。

瓦爾先生經常跟我講他到中國旅遊的經歷，同樣的故事講了好幾遍。艾迪說他覺得瓦爾先生的態度居高臨下，他有點看不下去。後來我們都當瓦爾先生的故事是被反覆播放的磁帶，聽多了就聽不到了。

瓦爾先生不斷重複地過屬於他的版本的上班日，直到他沒法再重複。（三）