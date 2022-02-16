她接著說：「我會給他們翻譯，告訴他們，以後我的孩子們集中了全世界最優秀的基因，各種膚色，最美的外貌、最聰明的大腦、最強健的體魄。」

百合笑道：「好啊，有的當科學家、有的當運動員，還有的去華爾街 ，也有進軍白宮 的。」

艾娃笑得像節日綻放的禮花，她揮動手臂歡舞道：「他們都聽我的話，我就是世界女王。」

東陽說：「什麼女王？你這是瞎搞亂整，你以為爹媽會支持你？」

艾娃說：「會支持我，因為他們的子孫有機會在世界舞台呼風喚雨。」

百合笑道：「好，我支持你，告訴你父母，若想子孫競選美國總統，也只有靠你在美國先拚下一塊天地。」

艾娃興奮擊掌：「說得好！我父母不蠢，懂這個理，他們的資產是投給未來的世界領導人呢，還是給那些成不了大器的蠢土豪。爹媽若有遠見，該把大半的資產給我。」

東陽說：「做人不能太貪心。」

艾娃說：「貪心的是我哥嫂，他們人多勢眾，我必須為下一代拚出全力。」

大伯在一旁搖頭晃腦感嘆：「還是有個孩子好，哪怕有個蛋也好。」

5

車窗外是越南 鄉村的風情畫，滿眼的幽綠，綠得賞心悅目。藤蘿纏緊了參天的榕樹，繁茂的葉子捧出一串燦黃的花。密林之外，層層疊疊的稻田，蜿蜒在山水間。又過了一陣，道路寬了，路上車多人多，一棟氣派時尚的高樓闖進了眾人的視野。

百合低聲對東陽說：「我進過那棟樓，裡面有家越南國立公司，曾與我們公司合作過項目，設計高清監控專業顯示平台。」（五）