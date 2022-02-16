您是法語老師？我說。

具體地說，我是培訓公務員第二外語的法語老師。

我感到驚喜，好像一個天使 從天而降。上帝一定聽到了我的祈禱，我想。

昨天溫迪對我說，我需要一個人對話練習法語，因為我的書將在十月出版。在這之後，出版社將有一系列宣傳活動，各種新書推薦會。如果沒有流利法語，是完全不能應付那種場面的。因為這種活動不僅是出版商在說、我在說，還要回答讀者的問題。而且第一場，將是我與當地媒體的對話。

當然媒體相對好對付一些，我可以要求媒體事先給我問題大綱。但是對付讀者就比較麻煩，你不知道他們會提出什麼問題，他們也許提出完全不搭界的問題。而只要有一個關鍵詞我沒有聽懂，推廣活動就有可能搞砸。

我是貝拉，我說，很高興認識你。

我是皮埃爾，他說，我也很高興。

我們握了手，正式認識了。他的手很綿軟、很溫暖。

你是否能做我的法語老師？我單刀直入地說，十月份我需要說流利法語。

他看了看，好像沒有明白我的意思。

我便將自己的狀況講給他聽。然後他說：那麼你能將你的書稿給我看嗎？我需要看過書稿，才能知道怎樣對你有幫助。

皮埃爾看得很快，第三天，我們按約定在咖啡 店見面時，他已經看完了書稿。

是一部很好的作品，很感人。他說。現在我對你有了更深的了解。他答應我，幫助我學習法語，每周三次，每次一小時。

我們不再只說「你好」、「謝謝」這樣簡單的語言，他說。我們會對一些問題做比較深的準備，比如你需要回答讀者對你寫作、個人生活、社會生活、寫作態度和理念的許多問題。（一七）