「都唱什麼歌啊？」田原挺感興趣，在學校上過一門美聲唱法的選修課，老師拉長聲氣唱「哈──利──路──亞──」。

「上個禮拜唱的是『星期二』，我唱給你們聽。」老太太端坐起來，兩腿盤著，兩手籠在腿間──那架勢很像觀世音在蓮座上的姿態，清清喉嚨開始唱起來。聲音細而低，婉轉有致，每一句都是以「星期二」開頭，星期二如何如何、星期二如何如何。

如果明天能出院，星期二我該在家裡了吧！田原想。

在夕陽中，老太太身體隨著歌聲前後微微擺動。

第二十七天，一月三十一日星期一

早上，吃了醫院送來的早飯，田原自己拿著餐具去水房洗涮。回去時，碰見蕭醫生剛從夜班值班室出來，睡眼惺忪的。蕭醫生欣慰地笑了：「狀態不錯嘛，都可以自己洗碗了。」

「蕭醫生，我今天可以出院了吧。」田原一手拿著碗、一手拿著洗碗巾，探蕭醫生的口風。

蕭醫生笑著點點頭。她笑的時候，眉頭也是皺著的。

總算能出院了。醫院可真不是人待的，蕭醫生還得一直待下去。手術前，有一次田原去辦公室找小醫生問事，趕上實習護士來向蕭醫生報告：「蕭醫生、蕭醫生，十六床病人說她很難受！」

蕭醫生一邊處理手裡的事，一邊無奈地站起來，喃喃地說：「做了手術能不難受嘛，不難受才怪呢……」打起精神去安慰病人，解決問題。

田原回到病房，賈阿姨跑步過來了，問今天能不能出院，又問住院自己花了多少錢。

田原說，要等帳單拿到才知道，不過除了住院的床位費和血袋費，其他大部分保險 支付。要是不算紅包，估計至少三千。

賈阿姨又問紅包給了多少，一聽說給了一千塊，忍不住嚷起來：「怎麼能給這麼多！……」（六二）