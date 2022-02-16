顏寧儀／圖

上班族每天和同事在一起的時間，往往比和家人、朋友在一起長。久而久之，我熟悉了工作環境，對雅拉一天好幾次的歌劇 般演說，還有艾迪的敏銳及豪爽，都能自如看待。

艾迪的辦公桌是一個奇妙的地方。兩本牛津大辭典、堆起來跟豎著的辭典一樣高的各種書籍、一台激光唱機和一疊CD，還有一個對我們來說很有表情，有個大燈罩和兩段附帶彈簧的鐵桿身，夾在桌沿固定的老式檯燈。

燈罩就像檯燈的臉，艾迪和我經常搬弄燈罩，讓它表現不同的情緒，比如好奇、生氣、渴望、疲倦、傷心等等。檯燈就像另一個同事，我們共同的朋友，每天和我們在一起工作，下班後自己睡在辦公室。

我的辦公桌和艾迪比起來空蕩蕩，非常不熱鬧，除了電腦、中文和日文辭典，以及工作文件之外，沒有別的東西。這大概跟我從來沒有長久在這裡工作的打算有關係。我從來沒有在任何一個地方長久工作的打算。

每個星期五，艾迪都會帶給我幾個他租來的錄像帶，和我分享電影 。那時電影租賃還沒有數碼化，從店裡租錄像帶還很普遍，DVD也不多。我在周末看完電影，周一還給艾迪，他再歸還到店裡。

有時我們會比較仔細地討論那些電影。有時艾迪只要聽到一個字「好」、「美」、「樂」，或者看我笑著把錄像帶還給他，就很高興了。

艾迪不忙的時候，會閱讀他堆放在桌上的書，用阿爾巴尼亞文寫文章，或者為他自己的文章畫插圖。這時候他很安靜，我也很安靜。我們就像在圖書館 一起做作業的學生。

艾迪知識淵博，我可以問他任何問題，並且很快得到答案。假如他沒有答案，他會利用他桌上的資源，從牛津大辭典到互聯網，為我搜尋。如果這些還不夠，他會去問他生活中可能知道的人。

隨著時間流逝，相處的日子多了，艾迪和我聊天的話題越來越沒有禁忌。艾迪會告訴我關於他家的周末聚會、他父親的趣事、他前妻的糗事、他和女兒的相處經過、他幫妹妹看貓遇到的挑戰。他說著、說著，還會學起貓的表情。

有時，艾迪甚至會告訴我關於和他約會過的女孩，他對她們的期待，以及他遇到她們後感情的變化。家裡一本書都沒有的大學教授，做愛時堅持關燈的女人，口臭嚴重到他無法親吻她的女人。

在我們都離開公司之後，艾迪終於有了一個穩定的女友，並在女兒上大學後，和女友搬到一起。

年輕的時候，我對他人、對自己，都有很多偏見，心中也有很多刻板印象。這些偏見和刻板印象不僅是我自己的障礙，也介入了我的人際關係。

但是我發現，當我足夠喜歡一個人的時候，關於那個人的任何信息，就不太能讓我對他產生新的看法了。後來，我才知道這是因為我最初對他的看法融解了，剩下的只有心裡的喜歡。

當我知道艾迪的私生活之後，我已經足夠喜歡艾迪了。之前我可能會對他描述的那些行為有所批評，但是在他告訴我的時候，他所說和或所做的一切都沒有改變我對他的感覺。

喜歡一個人其實很容易。喜歡一個人的某些方面，同時又討厭他的某些方面，那才是困難的。但是在那樣的狀態下，那個人被分割成好幾塊，根本不是一個完整的人。

把一個人分割成好幾塊是一種攻擊，不是喜歡。我在不知不覺中，曾經用這種方式把許多人切成碎片，包括我自己。

每次艾迪放下電話，我都會期待聽到趣聞。

「剛剛是我的前妻。我們今晚要共進晚餐，慶祝我們第一次上床。」艾迪放下電話笑了。

「我們結婚時就說好，以後都不慶祝結婚紀念日，而是慶祝上床紀念日。這樣即使離婚了，也可以繼續年年慶祝。」

艾迪很早就結婚了。他告訴我，他結婚是出於報復，因為他的父母反對他和女友交往。

「叛逆青年？」我逗他。

「可以這麼說。」他笑了。

辦公室裝修完之後，我們搬到了六樓。翻譯部門被分配到一個密閉的房間，完全沒有窗戶。

我畫了一個窗框和一隻趴在窗前往裡看的小鴨子，把這幅圖貼在牆上。

「你有一扇窗。」艾迪說。

「是的，不過不透光。」

「你可以把光也畫上去。」

「好主意。」我說著在畫裡加了幾束光。

艾迪也是光。有了畫中從窗外灑進來的光，加上屋內從艾迪身上灑出來的光，辦公室一點都不暗。

對我來說，艾迪是風景的一部分。

「記得我當教授的時候，要做田野調查，經常在阿爾巴尼亞和希臘的山區走動。阿爾巴尼亞和鄰近的希臘有相似的風景，都非常美麗。現在回想起來，那真是一段美好的時光。我當時被大自然包圍卻不知道珍惜，現在可好，徹底被水泥牆包圍了。你看看，這都是什麼景色！」艾迪指指我們周圍的牆壁，嘲諷又感慨地笑道。（二）