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接下來的夏天，我經常在第一家咖啡 店讀書。那時咖啡店可以在戶外營業。第一家咖啡店是蒙特婁連鎖咖啡店，咖啡和點心都很新鮮，尤其是奶酪點心，上邊放著鮮艷的草莓、芒果，很賞心悅目。但我很少品嘗那些五光十色的東西，我只要一杯黑咖啡和一塊羊角麵包就夠了。

我坐在這裡是為了學習法語，那時我已經完成了小說 ，而且翻譯成了法語。我急於學會法語，能夠與人交流。因為在十月，我必須操著流利法語，出現在眾人面前，應付各種問題，進行新書促銷，而現在已經七月了。

我那時的刻苦是顯而易見的，焦灼也是顯而易見的。有一天，一個男人出現在我面前，他端著一杯咖啡，問能不能坐在我對面的椅子上。

當然可以，我說。

他把咖啡放在桌上，然後坐下來。

這是一個中年男人，髮線整齊，頭髮有星星點點的灰白，英國 人說那是鹽和胡椒，是智慧顯現。他穿紅格子襯衫、米色西式短褲，穿一雙老式黑皮鞋，他給我的印象是一個保守的紳士。

你知道那正是炎熱的夏天，滿大街的人都穿露趾涼鞋、人字拖、圓領衫，各種隨意。但這個人卻著裝正式。他的裝束既不隨意，也不刻板，是那種中產階級的舒適和保守。他面帶微笑，藍眼睛閃著柔和的光。

他喝了一口咖啡說：我注意到你在學法語。

是的，我說。我不是一個喜歡與陌生人交談的人，但這位紳士給我很好的印象，而且他的英語說得字正腔圓。

你認為法語怎麼樣？他說。

太難了，我說，變格讓我頭暈。

法語是一門嚴謹精確的語言。我雖然教了幾十年法語，每次給學生改作業，我還會感到痛不欲生。（一六）