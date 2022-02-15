「不要，榨菜就夠了。你不要為了那點錢，耽誤學習哦。」新新十二床很不放心的樣子。

「我有數。」女孩笑微微坐下，「要是我爸回不來，我就辭職照顧你。」

「我倒不用你操心。」新新十二床嗔道，表情可是美滋滋的。

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「欸──欸，你女兒很孝順哦。」縣劇團女人等女孩一走，迫不及待向新新十二床誇獎起來。

「孝順不孝順倒無所謂，她管好自己才是真的。我跟她爹又沒本事，將來幫不上她。她混得好是她自己享福，混不好她自己受苦。」

「她高幾了？」

「高二。上學期在班上三十幾名，這學期在班上二十幾名。還有一年半考大學，考得上，我們砸鍋賣鐵也供她讀；考不上，自己找份工養活自己。」新新十二床看得很開的樣子。

「我兒子也高二，成績還不錯。」縣劇團女人伸長脖子，殷切地說，「跟你結個親家怎樣？將來不會虧待你女兒的。」

「這我管不了，管不了！」新新十二床連連擺手，「丫頭自己的事她自己做主，我們管不了。」

縣劇團女人碰了個釘子，有點掃興，不吭氣了。

病房一時安靜下來。

夕陽的餘暉斜斜照射進來，給房間塗上一層金光。

「今個是禮拜天，是哈？」不怎麼說話的體面鄉下老太太突然發問。

「是禮拜天。」新新十二床扭過頭回答。

「我昨個該去做禮拜的，沒有去……」老太太嘀咕。

「做禮拜，你老人家信教啊？」

「基督教。」老太太自豪地挺直腰板，「我們那裡信教的人多哩。」

田原不知道現在農村這麼洋派，都信基督教了，不愧是體面的老太太，問：「你們做禮拜幹些什麼呢？」

「講經啊、談心啊，還唱歌啊……」（六一）