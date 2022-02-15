顏寧儀／圖

1 大釦子

曼哈頓第七大道和三十九街的拐角處，有一個巨大的雕塑 ，是一個大釦子和一根穿過鈕孔的針。

雕塑底下是一個做為遊客中心的小玻璃亭，給遊客提供關於「時裝區」的旅遊信息。

大釦子的周圍曾經是紐約繁榮的時裝區，有各種各樣的批發商店，從布料、鈕釦、各種製作成衣的零件，應有盡有。

幾十年來，「時裝區」的規模已經縮小很多。這個稱號更像是紀念，而不再是宏偉的景觀。

但是三十九街仍然有許多衣料批發店。我每天上班都會經過大釦子，和推著各種樣品的工人在人行道上擦身而過。

雖然我的公司與時裝無關，但在同一棟樓裡有好幾個時裝設計師的辦公室，經常有時裝界的名人和美麗的模特兒進出我們的大樓。

剛開始在三十九街上班的時候，我還覺得經常見到時裝界的人物很新鮮。但是幾天之後，我就注意不到他們了。倒是大樓的管理員讓我比較難忽略，因為他經常在我獨自等電梯的時候和我搭訕。

每天早上，我走進大樓的時候，想的只是去我的辦公室、做我的工作、拿我的薪水，然後回家。說不定，名人和模特兒，還有大樓管理員，想的也是和一樣的事情呢？

2 上班

那是上個世紀的最後一年。人們要嘛為跨世紀而興奮，要嘛在談論世界末日。有些人相信明天總是在，有些人卻偷偷期待著世界末日。

當年，我做為一個努力正常生活的人，當務之急是找一份做不死、做不瘋，又可以養活自己的工作。

雖然我並不是刻意找了小公司，卻如願以償地到了一家小公司，並且是我比較嚮往的朝九晚五的工作。我的幾個同學都到了投資銀行，每周上百小時地工作，天天加班。雖然年收入高一點，但是要有拿命換錢的覺悟和本事。

我開始在時裝區的一家翻譯公司工作。在那個年代，翻譯公司還有辦公室，我們每天還是去同一個地方上班。電話的話筒還有線，電腦還很笨重，傳真機在年紀很大的老闆眼裡，還是個新玩意兒。

總裁瓦爾先生、客服部的約翰、業務經理彼得、翻譯經理雅拉、校對員艾迪、排版員黛爾，還有其他在我不熟悉的職位上工作的人，加起來不到二十人。

招聘廣告是翻譯部經理雅拉發出去的。據她說，她上任之後生意好了起來，她忙不過來，所以向瓦爾先生要求聘請一個助理。

面試的時候，我看到雅拉從一疊紙中抽出我的簡歷，笑著對我說：「我們是校友哦！」

看到她這一笑，我有了五分把握。

「你會翻譯中文嗎？你能讀懂法文、西班牙文和日文嗎？你能用電腦打幾種語言？」雅拉說話就像唱歌劇 ，後來聽她在電話上講義大利 語，更是像。

雅拉只問了我幾個問題，就說要帶我在公司轉一圈。當她說準備介紹我認識公司的其他員工時，我就有了七分把握。

當時，整個樓層看起來像一個工廠，有一些桌椅，但是沒有單獨的辦公室。可能大樓在重新裝修吧！我曾在長得像被廢棄的倉庫一樣的地方打過工，這個環境其實很不錯。

幾張桌子、幾台電腦，還有一台巨大的印刷機在角落，看起來像一個沉睡的大怪物。

「這是暫時的。我們會搬到這棟樓的另一層。到時候不同的部門會有自己的辦公室。」雅拉解釋道。

我完全不介意這個工作環境，它比我以前工作過的所有地方都寬敞。沒有職業著裝要求，大家也比較放鬆友好。

我見到了公司所有的人，但每天必須直接接觸的人不超過五個。在離開上一個工作之後，我已經總結出我的大腦不能容納超過五個人做同事。

我見過了所有人之後，就在心裡決定，假如他們聘請我，我就接受這個工作。

回家之後，雅拉果然來電，讓我下周就去上班。

3 艾迪

我的座位夾在雅拉和艾迪中間。但是我覺得我和艾迪是一組，雅拉是另外一組。她是我們的上司，她的工作性質不太一樣。我和艾迪把文件都準備好之後，才由她最後審閱。

艾迪的工作主要是審查和校對各種西方語言。他是阿爾巴尼亞人，在義大利讀了語言學博士，並在那裡教過阿爾巴尼亞語。他說阿爾巴尼亞語非常難，他的學生沒有一個學到能夠好好掌握的程度。

艾迪和雅拉總是用義大利語交談。兩人對話的時候，就像義大利歌劇裡的二重唱。

艾迪除了他自己的母語阿爾巴尼亞語之外，能看懂英、法、西、德、義五種語言。他對語言的天賦和敏銳性，讓我覺得在他身邊，不管說什麼語言，他都能聽出內容來，即使他並不知道那些文字本身的意思。我連在電話裡講中文，都覺得艾迪能聽懂。

相反的，艾迪講電話，無論是和父親或前妻講阿爾巴尼亞語，還是和女兒講英語，就像旁邊沒人一樣，完全沒有忌諱。雖然我沒有刻意竊聽，還是從他的通話內容中，得到了不少關於他的訊息。（一）