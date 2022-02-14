「我一直跟我女兒說，你奶奶是香港 有錢人，我們高攀不起。早先是瞧不起你媽，現在瞧不起你，你以後要爭氣……」

「那你爸爸、媽媽應該還好吧，也可以幫幫忙。」田原問，想讓她把故事講下去。于佳靜走以後，二號病房好久沒熱鬧過了。

「吾媽、吾爸在農村，幫也幫不上什麼。早先我中學畢業，就想出來打工，先在工地上搬磚泡磚，給泥瓦工打下手，幹了一禮拜，累得要死要活，甩手就跑回家了。

「在家待了一陣子，又想進城打工，還是城裡好……就這麼著，一直在城裡待了下來，結了婚、成了家，一輩子就在這裡了。」

「十二床，你挺能吃苦，能幹喲！」縣劇團女人讚道。

「不是能幹，是莫法。爹媽不在身邊、老公不在身邊，誰都靠不著，只能靠自己。」

第二十六天，一月三十日星期日

早上，田原跟小崔結帳，把這幾天的陪床費給了小崔。昨晚，跟小崔說好，明晚不用來了。現在她自己除了走路速度慢點，基本已經正常。快過年了，人人歸心似箭，小崔說這幾天就跟丈夫，帶著孩子回家去。

胖姑娘一大早被推走了，不知是哪位醫生加班給她做手術。

新新十二床的女兒又來探病，帶了一保溫杯米粥，拿了一枝用彩色玻璃紙包起來的玫瑰花，說是這一陣放寒假打零工賺的錢買的。

「還要去幾天啊？」新新十二床坐在床上問女兒。

「我跟老闆娘講好，做到正月十五。正月十七開學，前後正好一個月。」女孩帶了一個空果汁瓶來，把花插在瓶裡。

「那過年也要做？三十、初一都要上班？」新新十二床坐直了。

「不曉得，她讓做就做。她說就是過年過節生意才好，買花的人才多。」女孩拿飯盒子盛米粥，「鹹蛋要不要剝？」（六○）