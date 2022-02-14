但是你依然下滑，好像一條猴皮筋，被撐得太久，鬆軟、失去彈性。老闆給我的時間越來越少。直到有一天，他對我說，他實在不能支付我的工資，讓我去領失業金 。

在最後的一周時間裡，我一直在等漢斯的到來。但他沒有來。

我離開了C++書店。那段時間我很沮喪，漢斯的形象常常出現在我眼前。想到他時，我才明白愛情給人帶來的是什麼，深愛給人帶來的是什麼。愛情消失，就彷彿經歷過榮華富貴，其他一切都是荒蕪。

我想我真愛過我丈夫嗎？或者在最初的時候愛過。經歷了這幾年的離婚大戰，僅存的那一點愛早已消失殆盡，甚至尊嚴也沒有了，只剩下醜陋。我是不是應該繼續這種為了分割財產而越變越餿的醜陋？我想到漢斯，突然感到慚愧。

我找出手機 ，微信 裡那些醜陋的話還在。本來是我打算打官司做證詞的、本來我想多拿點錢，現在它們一錢不值。我手指飛快，刪除了所有內容。當屏幕上一片空白，我的內心突然平靜下來，長出了一口氣。

我同意你的意見，你說得對，我寫道，該結束了。

我賣了房子，租了一個小公寓，降低生活成本，以保證自己生存期更長一些。我老了，想讓自己的生活更安靜。我將以前自以為浪漫的華貴衣服裝進箱子，換上了牛仔褲和棉布衫、平底鞋。這樣打扮一番之後，我突然感到神清氣爽，好像卸下了一副面具。

公寓中沒有沙發和扶手椅，寬敞了很多。在一個月明星稀的晚上，我坐在窗台上，好像回到青年時代。我突然感到人生是一場夢，那些年我為了什麼失去自我，竟然會依附別人呢？（一五）