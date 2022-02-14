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洋槐與奧斯丁（全文完）

凌嵐

他們一路沉默回到家，下車前文柘忽然說，訪問學者簽證續不成了，系裡又招了新的訪問學者來教初級漢語課。老趙沉默地點點頭，沒有安慰她一句。

如果文柘求他，他會答應的，老趙想，他喜歡她。但文柘偏偏就不開這個口。她看老趙不置可否，賭氣地說了句「晚安」，自己開門下車離開。老趙坐在車裡，注視著她的背影，心裡升起一絲憐惜，這憐惜蓋過這一晚上的彆扭和怨恨。

文柘八月底離開安娜堡回北京，那時他們之間已經恢復了友誼。他送她去機場，並答應繼續給玫瑰花澆水和剪枝。她說得沒錯，玫瑰重複開滿了一個夏天，每一次剪枝都讓它們更強壯，加上施肥，簡直見風長，整個洋槐村在七、八月裡飄著玫瑰的香氣。九月底奧賽羅還結了新的花苞。

經過這大半年，那幾叢玫瑰非常茁壯，長長的枝條呈彎形向四周伸展著，超過他的頭頂。一直到下第一場雪，玫瑰才完全謝了。按照文柘囑咐的，九月後老趙沒有給花摘頭，花謝了枝頭結出圓圓的果子。天氣變冷，青色的果子轉成橘紅色，扁圓，像小型的蘋果，也像石榴。老趙把果子摘下來，忍不住嘗了一個──果子帶著玫瑰的香味，果肉又硬又澀，到底不是蘋果。

文柘來信說，這東西叫rosehip，玫瑰果。它有養顏美容的功效，泡茶喝可以預防感冒……老趙心想，你知道的還真多。

十月底下了第一場大雪，雪後老趙把乾枯的玫瑰剪短，裹上粗麻布，根部堆上厚厚的鋸木屑，這是文柘交代花木入冬前的準備。做完這些，他安心了，回到公寓裡，找出文柘發來的電子郵件，開始回信。（全文完）

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