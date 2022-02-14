趙梅英／圖

東陽跟一個叫阿輝的人接上了頭。交付了一萬美元的訂金後，他被拉進一個群，群裡的人都是一條船上的人。

東陽告訴大海：「阿輝的安排還算細心，那些人跟我情況差不多，美國公民，在美國有正常職業，都打過兩針疫苗。群裡有許多暗語，比如不能說偷渡 ，只能說旅遊，而蛇頭是導遊。」

阿輝負責旅遊行程，計畫先飛越南首都河內，要求他們少帶行李，一件隨身拉桿箱就夠了。東陽的商務簽證 很快辦下來了，對於高級技術人才，越南政府總會網開一面。

東陽在河內郊外一家普通的酒店隔離，隔離時間十四天，期間管理並不很嚴。他告訴五月：「我正努力通過第三國回中國，一旦進入中國境內，我會立刻通知你。你媽媽怎樣？」

五月說：「叔叔一路多保重，我媽媽情況時好時壞，這一陣都在昏睡。」

東陽知道，自己必須爭分奪秒趕回家，能否成功闖關，前途未卜。現在同行的幾個人都熟識了，彼此安慰支持。在隔離酒店，東陽跟一個叫百合的女子言談融洽。百合眉清目秀，言語溫暖柔和，她是一家大公司的軟件工程師，跟東陽年齡相近，共同語言多。

百合想回國照顧婆婆，婆婆得了肝癌，有醫院的診斷證明。但診斷證明不是病危通知，百合的丈夫簽證失敗，百合狠下心願冒險偷渡，回國陪伴婆婆。

東陽讚道：「見過大孝的兒女，沒見過大孝的兒媳。敬佩你的孝心和勇氣，上天一定幫你！」

百合低頭，臉微紅，不抬眼皮說：「婆婆一直對我很好，我想報答，這是最後的機會了。你是孝順兒子，肯定是回家照顧父母。」

東陽的臉一陣紅、一陣白，他只能撒謊。他沒有告訴任何人，他偷渡回國是為了看誰，而照看父母是最冠冕堂皇的理由。百合說：「我們都是老實的人，沒有辦法搞到假證明。我有個朋友老父病重，簽證失敗，只好請人搞假，開了病危通知，找的是一家私人醫院，目前他已在廈門隔離。但人是提心吊膽的，惟恐被查出來，驅逐出境，進入黑名單，永遠也別想回中國了。」

東陽說：「為了回國，各種騙術層出不窮。連中國公民回國都步步艱難，就算拿到了核酸檢測和健康碼，也不一定能登上飛機。我聽說有個女子在機場被拒登機，又哭又跪，還拿出一張母親死在病床上的相片，居然混上了飛機。後來有人說，誰知道那病床上的死人是她媽？既然病危報告都可以作假，死人難道不能作假嗎？」

百合嘆道：「都是病毒搞出來的鬧劇，好好的世界裡，誰願意去當瘋子、騙子？」

東陽苦笑道：「不正常的世界裡只能裝瘋行騙。」

4

隔離結束後，一個自稱惠姊的導遊，給一群人安排了中巴車。車從河內出發，要翻山越嶺開向中越邊境 。到了邊境小城還要休整，因為下一步是闖關，得毫髮無損進入中國的地界，才算大功告成。

這輛車上的人在美國都算混得有些模樣，他們捨得花錢，寧願少受罪。一個叫艾娃的年輕女孩，穿破洞的牛仔褲，手腕上晃動著一串佛珠，她皮膚光滑水嫩，滿臉的膠原蛋白。東陽看她眼角微微上翹，飛揚出丹鳳眼的靈動俏皮，又想起青春時代的凌霄。

艾娃精力充沛，活力無限度四射，一路哇哇地說個不停，一會兒嚷：看見大象了。一會兒尖叫：看見蟒蛇了。還有什麼路邊的警察抓了兩個人，不知是販毒的還是偷渡的。

一個滿頭銀發髮的大伯，額頭的皺紋像大樹的年輪。他苦起一張臉求她：「姑娘，少說幾句行不行，你把我的心臟懸在半空中晃蕩。」

艾娃哼了哼，不屑地看了一眼大伯：「怕什麼怕，我們這是冒險旅行，比去非洲看獅子還刺激。」

東陽說：「我們這不是旅行，也不是娛樂，一路小心為好。」

艾娃把口香糖嚼爛了，漫不經心地吹了個泡，她說：「你越心驚膽顫啊，越要被抓個正著。」

她這話顯然犯了眾怒，無數帶火的眼睛射向她。百合不願戰火紛飛，連忙插了一句話轉移話題：「你回家看父母吧？他們身體好嗎？」

艾娃搖頭晃腦說：「父母身體棒著呢！但他們想退出江湖啦，然後周遊全球，把公司和家產提前分了。我那兩個哥哥壞透了、壞透了，趁著新冠病毒搗亂，知道我回不了國，想獨吞我的財產。」（三）