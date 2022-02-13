我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

住院（五九）

張幸

「她爸爸呢？她爺爺、奶奶不能照看一下嗎？」隔壁十一床體面的鄉下老太太問。

「他爸爸是廣東人，做點小生意，到處跑。爺爺、奶奶在廣東，見都見不到。」提起公婆，新新十二床一臉悻悻，「她等於是我一個人帶大的。別說照顧她，當年我生她，也是一個人去的醫院。那時候──是冬天，我感覺有點動靜，自己提著臉盆、帶著包袱，自己坐車去醫院。辦理住院的醫生把我撥到一邊問，病人呢，病人在哪兒？」

新新十二床越說越起勁，索性跳下床，站到病房中央：「我把盆往桌上一放，把大肚子一挺，這裡！」

新新十二床像說書一樣，繪聲繪色，連比劃帶表演，逗得一屋人都笑了，胖姑娘也不哭了。來照顧田原的張寶紅阿姨一邊笑、一邊掩嘴小聲說：「這女人怎麼這麼『二』。」

「我剛住進醫院沒好久，就送我進了產房。我又沒生過，哪知道怎麼回事，跟護士說，我要去廁所大便。護士說，不准去，就在這裡拉！」

「我哪能拉在人家床上，只好忍著，忍也忍不住，過一會小便出來了。我只能跟人家說，醫生，我對不起你，來水了、來水了……」田原想了兩秒鐘，才明白她說的是「來尿（sui）了」。

「醫生跟我說，是羊水破了，然後三下五除二，就生了……」

「那大便呢？」田原還惦記著細節。這一屋裡的女人，只有胖姑娘和她沒生過孩子。

「嗨！哪有大便，生娃時的感覺跟拉大便感覺一樣。」

「那你老公沒在身邊啊？」縣劇團女人問，精神好得可以坐起來了。

「孩子落地了，他才趕回來。見了自己女兒，喜歡得不要不要的。倒是爺爺、奶奶無所謂，他們廣東人要生兒子的，女兒不稀罕。」（五九）

上一則

為故鄉「開藥方」 82歲台灣藥師投身社區改造30年

下一則

我喜歡學成語

延伸閱讀

中國確保經濟「穩增長」 各地新基建動工

中國確保經濟「穩增長」 各地新基建動工
住院（四○）

住院（四○）
富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢

富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢
失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙

失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
廖千慧（右）與趙志遠（左）兩夫妻在新北市淡水經營「真食手作」，無食品添加物的訴求吸引許多愛好者。（圖：「真食手作」提供）

讓病女吃得健康 台夫妻天然料理 竟成邦交國創意餐

2022-02-10 06:00
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

曾經亦是同路人

2022-02-11 02:02

安息吧，弟弟

2022-02-07 02:00

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元