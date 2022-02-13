「她爸爸呢？她爺爺、奶奶不能照看一下嗎？」隔壁十一床體面的鄉下老太太問。

「他爸爸是廣東人，做點小生意，到處跑。爺爺、奶奶在廣東，見都見不到。」提起公婆，新新十二床一臉悻悻，「她等於是我一個人帶大的。別說照顧她，當年我生她，也是一個人去的醫院。那時候──是冬天，我感覺有點動靜，自己提著臉盆、帶著包袱，自己坐車去醫院。辦理住院的醫生把我撥到一邊問，病人呢，病人在哪兒？」

新新十二床越說越起勁，索性跳下床，站到病房中央：「我把盆往桌上一放，把大肚子一挺，這裡！」

新新十二床像說書一樣，繪聲繪色，連比劃帶表演，逗得一屋人都笑了，胖姑娘也不哭了。來照顧田原的張寶紅阿姨一邊笑、一邊掩嘴小聲說：「這女人怎麼這麼『二』。」

「我剛住進醫院沒好久，就送我進了產房。我又沒生過，哪知道怎麼回事，跟護士說，我要去廁所大便。護士說，不准去，就在這裡拉！」

「我哪能拉在人家床上，只好忍著，忍也忍不住，過一會小便出來了。我只能跟人家說，醫生，我對不起你，來水了、來水了……」田原想了兩秒鐘，才明白她說的是「來尿（sui）了」。

「醫生跟我說，是羊水破了，然後三下五除二，就生了……」

「那大便呢？」田原還惦記著細節。這一屋裡的女人，只有胖姑娘和她沒生過孩子。

「嗨！哪有大便，生娃時的感覺跟拉大便感覺一樣。」

「那你老公沒在身邊啊？」縣劇團女人問，精神好得可以坐起來了。

「孩子落地了，他才趕回來。見了自己女兒，喜歡得不要不要的。倒是爺爺、奶奶無所謂，他們廣東人要生兒子的，女兒不稀罕。」（五九）