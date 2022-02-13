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貝拉的丈夫（一四）

陸蔚青

那是怎樣一種巨大的痛苦，一個人的黑髮突然變白，旺盛突然衰竭，一個快樂的人突然悲傷。它就好像一塊原本蘊含著無限精力的磐石，突然變成了海棉。在他清澈而柔軟的眼睛中，充滿軟弱的光，像夕陽一樣美、像夕陽一樣哀傷。

還好，他說。在玻璃板後面，在口罩的遮蓋中，他已經變成了一個柔軟的老人

一天過一天，他說。

我不知道該說什麼，我的眼裡突然湧出淚水。可憐的貝拉，永遠不知道她留下了什麼。在她去世的一年中，這個男人每天都在蛻變，每天都在衰老、每天都在變成另一個人，一個她永遠都沒有見過的老人。

我低下頭，將手機卡從機器中打印出來。打印一張卡，大概只有十幾秒，但這十幾秒突然變得很漫長，漫長得我無法忍受。而我必須承認，我甚至想讓這個時間定格，這樣我就可以不說什麼，不必說什麼。而事實上，我什麼也沒有說。我不知道說什麼。

有什麼語言可以安慰一個失去妻子的男人呢？

漢斯接過他的卡，我們再沒有對視。他轉身走，我望著他的背影。他突然胖了，不再像疫情前那麼精明幹練。

或者他可以活下去，我想，現在他身體顯得很笨拙。

走到門前，他搖晃了一下，好像失去平衡。

我久久佇立著。漢斯早已不在了，但我卻不能從悲哀中走出來。

到了年底，第四波疫情來襲，但人們已經不再那麼恐懼了。新聞一直在報告疫情消息，八月時有一段時間，每日感染的人數再次激增，超過千例。但人們依然上班上學、依然逛超市，有些老人甚至不再戴口罩。當我告訴他們：你要戴口罩時，一個老人對我說，他已經打過第三針了。（一四）

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