病人加上家屬，早就超過廁所能承受的人數，廁所髒也是理所當然。只有趕上清潔工剛打掃過上廁所，還算不用惡心一回。

上完廁所回去就不行了，走不動了。好在有方凳，走一段，坐一會兒。

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隔壁八床新住進一位疼得打滾的胖姑娘，年齡不大，是急診住進來的，父母陪伴著來的，隔一會兒就要捂著臉、按著肚子哭一陣。矮個子、模樣像農民的老爹只能把醫生叫來。

「蝴蝶結」站在床尾：「你這是輸卵管扭曲，盡快為你安排手術，再疼你也只能先忍一忍。如果不等其他檢查結果出來，現在就給你手術，有什麼後果，誰也負不起這個責任。」

胖姑娘被嚇住了，只好不吭聲，等「蝴蝶結」走後，哭得更凶了。

那個看起來像農民、窩囊了一輩子的老爹坐在床頭，把女兒摟在懷裡：「丫頭啊，人一輩子會遇到很多困難、很多難關，你要堅強啊……」

胖姑娘還是挺幸福的，老爹還能照顧她。田原想，自己的父親只能讓人照顧了。

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新新十二床的女兒前來探病，又是一個丈夫不在家的。女孩十六、七歲，清秀文靜，很懂事的樣子，怎麼看怎麼招人喜歡。她把蘋果 拿出來給孩子吃，一個蘋果被女孩把核吃得很小，才扔進垃圾箱。

「我家女兒可憐啊！」女孩走了以後，新新十二床遠遠地對田原說，「兩歲就關在家裡，我要出去打工啊！沒人管她，我就把她叫過來，琪琪、琪琪，你來看，這個東西好玩欸……我把開水瓶塞子拔掉，讓她伸手去摸，被那水蒸氣吁了一下，她就知道了，以後再也不碰開水瓶。

「我把她一個人關在家裡，木頭門沒關，鐵柵欄門鎖著。我們鄰居上樓，看她在家玩，都問：又是你一個人在家哈？」（五八）