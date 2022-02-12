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貝拉的丈夫（一三）

陸蔚青

但她太想熱鬧了，她偷偷叫著幾個人在陽台上喝酒，不知怎麼就從陽台上跌下去。

現在麻煩了，等著警察做結論。格蕾絲說。

明天是葬禮，警方大概也得出結論。不過疫情時期的葬禮，能怎麼樣呢？可憐的格蕾絲走路也不穩，東倒西歪的。她吸了大麻，她用大麻麻痹自己。她笑著，塗了口紅的嘴唇十分鮮艷。我說：你還好嗎？她說好，還不錯。我想一個母親怎麼能忍受女兒去世呢？而且是以這樣的方式。

我是一向不喜歡吸大麻的人，但是在這個時候，我突然很感謝這種醜陋的植物，因為它給格蕾絲身心片刻的安寧。麻醉不是一件好事。只能短暫止痛。然而當你的心最痛的時候，得到短暫安慰，也是好的。

6

漢斯進來時是逆光，我沒有看清他的臉，但僅憑身形，我知道是他。這是一種奇怪的感覺。因為他幾乎變成了另一個人，但我毫不猶豫地認出了他。

你還好嗎？我脫口而出。

他沒有回答。於是我抬頭望了他一眼，我完全驚呆了。我沒有想到，這一眼徹底改變了我的人生，改變了我的生活。我的身體像被電擊一樣，從頭到腳，靈魂出竅。他變得如此蒼白、如此軟弱，他的頭髮全白了，柔軟地覆蓋在頭頂和額頭，本來垂直的頭髮竟然因柔軟而變得彎曲。

他的臉色蒼白，眼睛變得很大，與第一次見到他是完全不同。那時他是堅定的、直率的，甚至有些咄咄逼人。現在，他的眼睛是那麼柔和，好像一片絨毛，讓我的心中突然湧出憐憫。

他望著我、我望著他，這一瞬間，他深深的悲哀，就如大海，瞬間將我淹沒了。我突然不知如何是好，手足無措。（一三）

大麻 警察 疫情

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