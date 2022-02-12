洋槐與奧斯丁（一○）

很快系主任就出現了，這是一個矮胖子，頭圓，臉也圓，一雙大眼睛，頭髮很少，頭皮很亮，滿臉紅光，像一個奶粉廣告裡走出來的健康寶寶成年了。他站在兩個女人中間，左看看、右看看，然後張開雙臂摟住了這兩人，「你們都是我的玫瑰花！」

老趙站在不遠處，正在聽一個教中國當代文學的教授聊五四運動，忽然聽到系主任這麼說，心裡很驚了一下。他又怕自己聽錯了，等到他聽完五四運動再轉過去，玫瑰三人組已經散了。文柘在和系裡一個博士生聊天，博士生很規矩，對文柘叫文老師，稱老趙「趙教授」。

美國人開派對，喜歡把屋裡燈光調得很暗，為了增加情調，再點了一些蠟燭。燭光在四下照出飄動的影子，加上入夜後的涼風吹來玫瑰的香味兒，搞「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」這一套。老趙心裡慢慢安靜下來，他看著文柘身材挺拔、衣裳楚楚地站在那裡跟別人說話，心裡不禁有點得意。

派對是自助餐形式，菜是找餐館外包的，餐館還送來了倒酒、遞菜、收盤子的服務員。主人下廚做了兩種點心：玫瑰涼糕和抹了玫瑰醬的芝士乳酪蛋糕。不用說，玫瑰醬也是系主任家出品。

系主任取了一塊芝士蛋糕，倒了一勺玫瑰醬，吃一口，然後大聲說好。他太太就站在旁邊，系主任興奮地親了她一下。接著把手裡那盤蛋糕，遞給站得很近的文柘，說：你嘗嘗吧。文柘毫不猶豫地就舉起那個系主任吃過的小勺，挖了蛋糕一角送進嘴裡，抿嘴細嚼，一邊微笑點頭。

老趙揉揉自己的眼睛，自己是不是喝高了看錯了，文柘和健康寶寶真的合用同一把小勺嗎？（一○）