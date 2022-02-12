我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

洋槐與奧斯丁（一○）

凌嵐

很快系主任就出現了，這是一個矮胖子，頭圓，臉也圓，一雙大眼睛，頭髮很少，頭皮很亮，滿臉紅光，像一個奶粉廣告裡走出來的健康寶寶成年了。他站在兩個女人中間，左看看、右看看，然後張開雙臂摟住了這兩人，「你們都是我的玫瑰花！」

老趙站在不遠處，正在聽一個教中國當代文學的教授聊五四運動，忽然聽到系主任這麼說，心裡很驚了一下。他又怕自己聽錯了，等到他聽完五四運動再轉過去，玫瑰三人組已經散了。文柘在和系裡一個博士生聊天，博士生很規矩，對文柘叫文老師，稱老趙「趙教授」。

美國人開派對，喜歡把屋裡燈光調得很暗，為了增加情調，再點了一些蠟燭。燭光在四下照出飄動的影子，加上入夜後的涼風吹來玫瑰的香味兒，搞「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」這一套。老趙心裡慢慢安靜下來，他看著文柘身材挺拔、衣裳楚楚地站在那裡跟別人說話，心裡不禁有點得意。

派對是自助餐形式，菜是找餐館外包的，餐館還送來了倒酒、遞菜、收盤子的服務員。主人下廚做了兩種點心：玫瑰涼糕和抹了玫瑰醬的芝士乳酪蛋糕。不用說，玫瑰醬也是系主任家出品。

系主任取了一塊芝士蛋糕，倒了一勺玫瑰醬，吃一口，然後大聲說好。他太太就站在旁邊，系主任興奮地親了她一下。接著把手裡那盤蛋糕，遞給站得很近的文柘，說：你嘗嘗吧。文柘毫不猶豫地就舉起那個系主任吃過的小勺，挖了蛋糕一角送進嘴裡，抿嘴細嚼，一邊微笑點頭。

老趙揉揉自己的眼睛，自己是不是喝高了看錯了，文柘和健康寶寶真的合用同一把小勺嗎？（一○）

上一則

曾經亦是同路人

下一則

我的中文學習

延伸閱讀

8500美軍預備進駐東歐 防止俄羅斯侵略烏克蘭

8500美軍預備進駐東歐 防止俄羅斯侵略烏克蘭
美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登

美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登
美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸
佛奇轉彎：5天隔離+檢陰 防長打了補強針仍確診

佛奇轉彎：5天隔離+檢陰 防長打了補強針仍確診

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
廖千慧（右）與趙志遠（左）兩夫妻在新北市淡水經營「真食手作」，無食品添加物的訴求吸引許多愛好者。（圖：「真食手作」提供）

讓病女吃得健康 台夫妻天然料理 竟成邦交國創意餐

2022-02-10 06:00
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一